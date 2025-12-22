ÖAMTC: Verzögerungen im Weihnachts-Reiseverkehr

Wien (OTS) -

Der Schwerpunkt im Reiseverkehr wird nach Einschätzung der ÖAMTC-Expert:innen auch heuer wieder der Transitverkehr von Deutschland Richtung Balkan und Rumänien sein bzw. bei der Rückreise in die Gegenrichtung. Auf den Achsen vom oberösterreichischen Grenzübergang Suben – A8 – A1 – A21 – S1 - A4 zur Grenze Nickelsdorf bzw. A8/A9 Knoten Voralpenkreuz – A9 zur Grenze Spielfeld ist abschnittsweise mit zähem Kolonnenverkehr zu rechnen. Ein Unfall oder ein defektes Fahrzeug können rasch zu erheblichen Staus führen. Daher gleich vorweg ein Tipp: Mit der ÖAMTC-App ist man vor und während der Fahrt immer gut informiert.

Skiurlaub nach Weihnachten

Nach dem Heiligen Abend wird der Zustrom in die Skigebiete besonders in Tirol auf der Fernpassstrecke (B179) und in Salzburg auf der Tauern Autobahn (A10) zu spüren sein. Lebhaft wird es auch aufs auf folgenden Strecken:

In Vorarlberg auf der Rheintal Autobahn (A14) vor der Abfahrt Montafon und weiter auf der L188 ins Montafon sowie auf der Bregenzerwald Straße (L200) im Bereich Alberschwende.

In Tirol abschnittsweise auf der Inntal Autobahn (A12), der Eiberg Straße (B173) sowie in den Seitentälern des Inntales, wie etwa im Zillertal (B169), weiters vor den Tunnelbereichen auf der Arlberg Schnellstraße (S16).

In Salzburg erwartet der ÖAMTC neben der A10 ein hohes Verkehrsaufkommen im Salzachtal (B311) und am kleinen Deutschen Eck zwischen Bad Reichenhall und Lofer.

In Oberösterreich und der Steiermark kann es auf der Pyhrn Autobahn (A9) im Abschnitt Voralpenkreuz - Knoten Liezen sowie abschnittsweise im Ennstal (B320) zu Verzögerungen kommen.

Das erste Jännerwochenende wird ganz im Zeichen des Rückreiseverkehrs stehen.

Fahrverbote in Vorarlberg und Tirol

Um den Verkehr auf der Arlberg Schnellstraße (S16) flüssig zu halten, wurden an ausgewählten, reisestarken Samstagen bis 28. Februar 2026 Auf- und Abfahrtssperren verhängt. Sie gelten in den Weihnachtsferien für alle Fahrzeuge am 27. Dezember, jeweils von 8:00 bis 18:00 Uhr. Betroffen sind die Anschlussstellen Bings, Braz-West, Braz-Ost und Langen am Arlberg.

Die Fahrverbote für den Ausweichverkehr in Tirol sind bis inklusive Ostermontag, 6. April 2026, jeweils an den Wochenenden und Feiertagen in der Zeit von 7:00 bis 19:00 Uhr in den Bezirken Kufstein, Reutte und Imst in Kraft. Für den Bezirk Schwaz gelten sie ausschließlich an Samstagen bis einschließlich 28. März 2026. In den Bezirken Innsbruck und Innsbruck Land starten die Durchfahrtsverbote am 27. Dezember und enden bereits am 1. März 2026. Zudem werden an neuralgischen Punkten Dosierampeln eingesetzt.

Salzburg verzichtet in diesem Winter auf Ab- und Durchfahrtssperren entlang der Tauern Autobahn (A10). Man rechnet durch den Wegfall der Tunnelbaustellen mit weniger Stauaufkommen.

Informationen zur aktuellen Verkehrslage: https://www.oeamtc.at/verkehrsservice oder im verkehrsmittelübergreifenden ÖAMTC Routenplaner https://www.oeamtc.at/routenplaner/

www.oeamtc.at/apps .

Harald Lasser