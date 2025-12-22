Ärztefunkdienst sichert hausärztliche Versorgung in Wien während der Feiertage

Wien (OTS) -

Der Ärztefunkdienst ist die Vertretung der Hausärztinnen und -ärzte in Wien und übernimmt die medizinische Versorgung an den Randzeiten, Wochenenden und Feiertagen. Seit über 50 Jahren hat Wien somit eine ausgezeichnete und lückenlose medizinische Versorgung.

„Um die Wienerinnen und Wiener auch zu Weihnachten und Silvester bestmöglich zu versorgen, weitet der Ärztefunkdienst sein Angebot während der Feiertage aus“, sagt Naghme Kamaleyan-Schmied, Vizepräsidentin und Kurienobfrau der niedergelassenen Ärzte der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien. „Damit ist die hausärztliche Betreuung in Wien auch in diesem Jahr über die Feiertage hinweg verlässlich gesichert.“

Gerade in einer wachsenden Großstadt ist die Versorgung durch den Ärztefunkdienst von besonderer Bedeutung. „Erfahrungsgemäß steigt das Patientenaufkommen zu dieser Jahreszeit deutlich, da ein erhöhtes Infektionsrisiko besteht“, sagt Kamaleyan-Schmied. „Die diensthabenden Ärztinnen und Ärzte führen während der Feiertage täglich zwischen 450 und 500 Hausbesuche durch.“ Auch in diesem Jahr rechnet der Ärztefunkdienst mit rund 1.300 telefonischen Anfragen pro Tag. Etwa 60 Prozent davon können telemedizinisch – inklusive Videotelefonie – versorgt werden, bei vier Prozent handelt es sich um Notfälle, die unmittelbar an die Berufsrettung Wien weitergegeben werden. In den übrigen Fällen wird ein Hausbesuch durchgeführt.

„Der Ärztefunkdienst ist ein Vorreiter im Bereich der Telemedizin und ermöglicht eine schnelle, effiziente und verlässliche medizinische Versorgung“, sagt Kamaleyan-Schmied. „Mein besonderer Dank gilt den Wiener Ärztinnen und Ärzten, die nicht nur zu Weihnachten mit großem Engagement im Einsatz sind und ihr Bestes geben.“



Medizinische Betreuung der Kleinsten

Die Ärztinnen und Ärzte des Ärztefunkdienstes versorgen Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Ergänzend dazu betreibt der Ärztefunkdienst zwei Kindernotdienst-Ordinationen (KiND). Dort behandeln Fachärztinnen und -ärzte für Kinder- und Jugendheilkunde sowie erfahrene Allgemeinmedizinerinnen und -mediziner Kinder und Jugendliche von der Geburt bis zum 18. Lebensjahr.



Erstversorgungsambulanzen bei akuten Beschwerden

Bei allgemeinmedizinischen Akutfällen kann alternativ auch eine der sieben Erstversorgungsambulanzen (EVA) aufgesucht werden, die vom Ärztefunkdienst betrieben werden. Sie sind an die Kliniken der Stadt Wien angeschlossen und können zu den jeweiligen Öffnungszeiten ohne Termin besucht werden.

SERVICE: Der Ärztefunkdienst ist unter der Telefonnummer 141 erreichbar und an Werktagen von 19.00-07.00 Uhr sowie an Wochenenden, Feiertage und am 24. und 31. Dezember rund um die Uhr im Einsatz. Bei Notfällen mit Lebensgefahr, plötzlich auftretender Atemnot und akuten Schmerzen im Brustbereich ist umgehend die Wiener Rettung unter 144 zu verständigen.

Standorte und Betriebszeiten der Erstversorgungsambulanzen:

AKH – Universitätsklinikum Wien: täglich 8 – 22 Uhr

Klinik Donaustadt: täglich 9 – 22 Uhr

Klinik Floridsdorf: täglich 8 – 22 Uhr

Klinik Favoriten: Mo - Fr 8 – 20 Uhr sowie Sa, So, Ft 9 – 20 Uhr

Klinik Landstraße: Mo – Fr 8 – 22 Uhr sowie Sa, So, Ft 9 – 20 Uhr

Klinik Ottakring: Mo – Fr 13 – 22 Uhr sowie Sa, So, Ft 11 – 22 Uhr

Standorte und Betriebszeiten der Kindernotdienst Ordinationen (KiND):

AKH – Universitätsklinikum Wien: täglich 8 – 22 Uhr

St. Anna Kinderspital: Mo – Fr 15:30 – 22 Uhr sowie von 1. November bis 30. April Sa, So, Ft 14 – 22 Uhr