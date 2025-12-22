App zur Gewaltprävention

Wien (OTS) -

Seit 1. September 2021 müssen Personen, gegen die die Polizei ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausspricht, eine sechsstündige Gewaltpräventionsberatung absolvieren. In fünf Bundeländern (Wien, Niederösterreich, Burgenland, Steiermark und Oberösterreich) führt der Verein NEUSTART diese verpflichtenden Beratungen durch.

Seit Mitte Dezember kommt mit der „Go NEUSTART“-App ein digitales Instrument zum Einsatz, das die Klient:innen motivieren soll, sich zusätzlich zu den Beratungssitzungen mit ihrer Gewaltbereitschaft auseinanderzusetzen und an einer Verhaltensänderung zu arbeiten. „Mittlerweile passiert ein großer Teil unseres Lebens im digitalen Bereich“, sagt Dina Nachbaur, Leiterin des Bereichs Sozialarbeit bei NEUSTART. „Unsere Klient:innen nutzen natürlich intensiv ihre Smartphones – deshalb ist es sinnvoll, genau dort unsere Präventionsarbeit fortzusetzen.“

Die „Go NEUSTART“-App bietet zahlreiche Funktionen, die sowohl Klient:innen als auch Sozialarbeiter:innen unterstützen. Sie verfügt über eine Terminübersicht, einen sicheren Chat und über Dokumentenverwaltung. „Besonders wichtig ist es uns, sprachliche Hürden zu überwinden“, sagt Nachbaur. „Daher stehen Informationen zu rechtlichen Themen und zum Ablauf der Gewaltpräventionsberatung in der App in 17 Sprachen zur Verfügung.“

In der App sind auch Kurzvideos mit Hinweisen zu Strategien zur Gewaltvermeidung enthalten.

Digitale Instrumente sind eine sinnvolle Ergänzung, können und sollen allerdings keine persönliche Beratung ersetzen. Ihr Nutzen liegt in der Erhöhung der Erreichbarkeit, der Mehrsprachigkeit, der Strukturierung von Information und der Möglichkeit der zeit- und ortsunabhängigen Verfügbarkeit.

„Der Einsatz der ‚Go NEUSTART App‘ in der Gewaltpräventionsberatung ergänzt unsere Arbeit um eine digitale Komponente“, sagt Nachbaur. „Wir wollen damit einen weiteren Beitrag leisten, um unser Ziel – den Stopp von Gewalt – zu erreichen.“

