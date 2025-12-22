ARBÖ: Last-Minute-Shopping, Weihnachtsferienbeginn und Ski-Weltcup Semmering sorgen rund um Weihnachten für Staus

Wien (OTS) -

Der Zeitraum rund um Weihnachten und die Tage danach wird nach Einschätzung des ARBÖ-Informationsdienstes von stark wechselnden Verkehrsbelastungen geprägt sein. Während in den Tagen vor dem Heiligen Abend vor allem Einkaufsverkehr die Straßen belastet, nimmt ab den Feiertagen der Reiseverkehr Richtung Wintersport- und Urlaubsregionen deutlich zu.

Neben dem Ferienreiseverkehr sorgen auch der Umtausch von Weihnachtsgeschenken, das Einlösen von Gutscheinen sowie der FIS Ski-Weltcup am Semmering für zusätzliche Verkehrsspitzen. An mehreren Tagen ist daher sowohl rund um Einkaufszentren und Einkaufsstraßen als auch auf den Transitrouten mit Staus und längeren Verzögerungen zu rechnen.

Am Montag, 22.12.2025, und Dienstag, 23.12.2025, sowie am Vormittag des Heiligen Abends, Mittwoch, 24.12.2025, ist mit starkem Einkaufsverkehr zu rechnen. Besonders betroffen sind die Zufahrten zu Einkaufsstraßen, Einkaufszentren und Fachmarktzentren.

In Wien kommt es vor allem auf der Südautobahn (A2) zwischen Wien und Wiener Neudorf, der Südosttangente (A23), der Wiener Nordrandschnellstraße (S2) sowie auf der Altmannsdorfer Straße und der Triester Straße zu sehr starken Verzögerungen. Innerstädtisch wird sich am Gürtel, auf den Zweierlinien sowie rund um große Einkaufszentren und Einkaufsstraßen ein ähnliches Bild abzeichnen.

Auch in Graz, Linz, Salzburg und Innsbruck ist rund um Einkaufszentren mit Staus und intensivem Parkplatzsuchverkehr zu rechnen. Besonders betroffen sind die Südautobahn (A2) und die Pyhrnautobahn (A9) im Großraum Graz, die Westautobahn (A1) zwischen dem Knoten Linz und Haid sowie zwischen Salzburg-Nord und dem Knoten Salzburg. In Innsbruck zählen die Inntalautobahn (A12) bei den Ab- und Auffahrten Innsbruck-Ost und Kranebitten sowie die Innsbrucker Straße (B174) zu den staugefährdeten Bereichen.

Die Weihnachtsferien beginnen offiziell am Mittwoch, 24.12.2025. Erfahrungsgemäß bleibt das Verkehrsaufkommen an diesem Tag jedoch moderat. Viele Familien verbringen den Heiligen Abend im engsten Familienkreis, größere Reisebewegungen finden nur vereinzelt statt. Am Christtag, 25.12.2025, und am Stephanitag, 26.12.2025, stehen traditionell vor allem Verwandten- und Bekanntenbesuche auf dem Programm, auf den Autobahnen ist daher überwiegend mit ruhigerem Verkehrsfluss zu rechnen.

Zwtl.: Aufbruch in die Weihnachtsferien sorgt am Samstag für starken Reiseverkehr

Am Samstag, 27.12.2025, findet erfahrungsgemäß der große Aufbruch in die Weihnachtsferien zu Skigebieten und anderen Urlaubszielen statt. Dieser Tag zählt zu den verkehrsintensivsten der gesamten Weihnachtszeit. Die stärksten Belastungen werden zwischen den frühen Morgenstunden und dem frühen Nachmittag erwartet. Zusätzlich zum Reiseverkehr kommt im Osten des Landes noch der Anreiseverkehr zum Damen-Ski-Weltcup am Semmering hinzu.

Besonders staugefährdet sind folgende Strecken:

· Inntalautobahn (A12) vor der Grenze Kufstein/Kiefersfelden sowie bei den Ausfahrten zu den Skitälern und im Großraum Innsbruck

· Tauernautobahn (A10) zwischen dem Knoten Salzburg und Hallein sowie vor den Tunnelportalen zwischen Golling und Werfen

· Achensee Straße (B181) zwischen Maurach und dem Eingang ins Zillertal

· Brennerautobahn (A13) zwischen Schönberg und Innsbruck sowie vor der Luegbrücke

· Ennstal Straße (B320) bei Liezen und Schladming

· Fernpass-Straße (B179) im Bereich Nassereith sowie vor dem Lermooser Tunnel und dem Grenztunnel Vils/Füssen

· Ötztal Straße (B186) im gesamten Verlauf

· Pyhrnautobahn (A9) im Bereich der Tunnelkette Klaus sowie vor dem Bosruck- und dem Gleinalmtunnel

· Semmering Schnellstraße (S6) zwischen Neunkirchen und Spital am Semmering

· Südautobahn (A2) südlich von Wien sowie zwischen Wiener Neustadt und dem Knoten Seebenstein

· Westautobahn (A1) im Großraum Salzburg

· Zillertal Straße (B169) vor dem Brettfalltunnel sowie abschnittsweise im gesamten Verlauf

Zwtl.: Umtauschverkehr und Gutscheine sorgen für volle Einkaufszentren am Samstag

Zusätzlich zum Ferienreiseverkehr kommt es am Samstag, 27.12.2025, erneut zu starkem Verkehrsaufkommen rund um Einkaufs- und Fachmarktzentren. Viele nutzen diesen Tag, um Weihnachtsgeschenke umzutauschen oder Gutscheine einzulösen. Vor allem am späten Vormittag und am Nachmittag ist auf den Zufahrtsstraßen zu großen Shopping-Centern mit Staus sowie rasch ausgelasteten Parkflächen zu rechnen. Die Situation ähnelt erfahrungsgemäß jener an den Tagen vor Weihnachten.

„Einkaufsfahrten sollten möglichst in die frühen Vormittagsstunden gelegt werden, für Urlaubsfahrten am Samstag sind ausreichend Zeitreserven einzuplanen. Für den Besuch des Ski-Weltcups am Semmering empfehlen sich die ausgeschilderten Park-and-Ride-Angebote sowie Shuttlebusse oder die Bahn. Laufend aktuelle Informationen zu Staus, Sperren und Baustellen bietet der ARBÖ-Verkehrsservice sowie der ORF-Teletext auf Seite 431“, so der ARBÖ-Informationsdienst.

