AK-Tipps gegen Stress und Hektik: So reüssieren Sie beim Last-Minute-Shopping

Linz (OTS) -

An den Tagen vor Weihnachten werden viele Konsument:innen von Stress und Hektik geradezu überrollt. Lebensmittel für die Feiertage kaufen, den Weihnachtsbaum und letzte Geschenke besorgen, Pläne für Verwandtenbesuche schmieden. Die AK Oberösterreich hat einige Tipps zusammengestellt, um sich beim Last-Minute-Shopping Geld und Ärger zu ersparen.

Die ruhige und besinnliche Vorweihnachtszeit ist für viele Menschen eine zeitliche und organisatorische Belastungsprobe. Die To-do-Liste ist lang und oftmals fehlt die zündende Geschenksidee. Die AK hat einige Tipps, wie sich Konsument:innen beim Weihnachtseinkauf auf den letzten Drücker Ärger ersparen können.

Gutscheine sind als Last-Minute-Geschenk sehr beliebt. Die Freude kann schnell verfliegen, wenn das Geschäft, für das Sie diese gekauft haben, zusperrt oder die Gutscheine nicht mehr annimmt. In diesem Fall ist nämlich das Geld weg und der Gutschein nicht mehr einlösbar. Wenn, dann wählen Sie am besten Gutscheine von Einkaufsstraßen oder -zentren, damit das Einlösen bei mehreren Geschäften möglich ist.

Besser geeignet ist daher das Verschenken von Bargeld oder eines selbstgemachten Gutscheins. Lassen Sie Ihrer Kreativität hinsichtlich der Verpackung freien Lauf oder pimpen Sie Weihnachtskarten nach Lust und Laune auf.

Wenn Sie Geschenke kaufen, versuchen Sie, diese im niedergelassenen Handel zu bekommen. Oftmals können Sie es telefonisch reservieren lassen, sodass eine rasche Abholung möglich ist.

Beachten Sie, dass bei im Geschäft gekauften Waren kein Rückgaberecht per Gesetz geregelt ist. Die meisten Geschäfte räumen dieses aber freiwillig über die allgemeinen Geschäftsbedingungen ein. Sind Sie unsicher, erkundigen Sie sich und vereinbaren Sie bestenfalls mit der Firma schriftlich eine Umtausch- und/oder Rückgabemöglichkeit.

Wenn Sie im Internet einkaufen, kann bei fast allen Produkten (Ausnahmen z.B. versiegelte Ware oder Sonderanfertigungen) innerhalb von 14 Tagen ab Erhalt der Ware der Rücktritt erklärt werden.

Planen Sie bei Online-Bestellungen verlängerte Lieferzeiten ein und achten Sie auf die Zusagen der Unternehmen, bis wann das Paket zugestellt wird.

