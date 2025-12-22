Late Christmas: Wiener Handel hat am 24.12. bis 13 Uhr offen

Wien (OTS) -

„Am 24. Dezember hat die Mehrheit der Händler in Wien noch bis 13 Uhr für die Kundinnen und Kunden geöffnet“, informiert Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien. Allgemeine Handelsbetriebe und Lebensmittelgeschäfte dürfen von 6 bis 13 Uhr geöffnet sein. Ausnahmen bilden Geschäfte an Bahnhöfen und Tankstellen, der Süßwarenhandel und der Straßenhandel mit Naturblumen (bis 18 Uhr). Der Verkauf von Christbäumen ist bis 20 Uhr möglich. Christtag (25. Dezember) und Stefanitag (26. Dezember) sind offizielle Feiertage, somit hat der Handel geschlossen. Auch hier gelten wieder die Ausnahmen an Bahnhöfen und Tankstellen.

Letzte Chance fürs Christkind im stationären Handel

Besonders im Lebensmittelhandel herrscht vor Weihnachten Hochbetrieb. „Am Mittwoch wird sich in gut frequentierten Supermärkten die ein oder andere Schlange bilden, Geduld und gute Nerven sind gefragt“, so die Obfrau.

Die große Mehrheit der Wiener hat die Geschenkeeinkäufe schon erledigt, nur jeder Zehnte (9 Prozent) zählt zu den sogenannten Late-Shoppern und nutzt die Tage vor dem 24. Dezember für Besorgungen. Insbesondere für Last-Minute-Geschenke spielt der stationäre Handel eine wichtige Rolle. „Gerade jetzt zeigt sich ein klarer Vorteil der Geschäfte vor Ort“, so Gumprecht. „Online-Bestellungen kommen kurz vor Weihnachten oft nicht mehr rechtzeitig an - im stationären Handel können Geschenke sofort mitgenommen und häufig auch direkt verpackt werden.“

Bilanz: Stabiles Weihnachtsgeschäft auf Vorjahresniveau

Nach dem vierten und letzten Einkaufswochenende vor Weihnachten zieht der Wiener Handel eine insgesamt positive Bilanz. Trotz knapper Budgets zeigte sich die Konsumzurückhaltung beim Schenken weniger stark als erwartet. „Das Weihnachtsgeschäft bewegte sich auf dem Niveau des Vorjahres. Die Kaufbereitschaft war hoch – und der Wunsch zum Schenken ist ungebrochen.“ Besonders das vierte Adventwochenende brachte starke Frequenzen und Umsätze: „Es sind viele noch einmal losgezogen und haben die letzten Geschenke besorgt. Die Frequenz und Umsätze am 4. Einkaufwochenende waren stark.“

Trend zum bewussten Schenken setzt sich fort

Das Weihnachtsgeschäft verlief insgesamt stabil, jedoch mit einem deutlich veränderten Kaufverhalten, so die Obfrau: „Der Trend zum bewussten Einkaufen mit klaren Vorstellungen und gezielter Auswahl setzt sich fort. Spontankäufe rücken zunehmend in den Hintergrund. Für die Mehrheit der Wiener steht nicht der Preis, sondern die Bedeutung des Geschenks im Vordergrund.“ Beratung, Serviceleistungen und persönliche Ansprache erweisen sich dabei als zentrale Erfolgsfaktoren. Der stationäre Handel konnte diese Stärken im Weihnachtsgeschäft gezielt ausspielen, wovon insbesondere qualitätsorientierte Betriebe profitierten.

Eine aktuelle Befragung der KMU Forschung Austria im Auftrag der WK Wien bestätigt diesen Trend:

76 Prozent möchten mit Geschenken vor allem Freude bereiten und Zuneigung zeigen

65 Prozent setzen auf personalisierte Geschenke

46 Prozent verschenken gemeinsame Erlebnisse wie Konzerte, Reisen oder Kurse

51 Prozent achten verstärkt auf Nachhaltigkeit

27 Prozent entscheiden sich für Spenden oder wohltätige Geschenke

Gezielte Auswahl statt Spontankäufe

Das bewusste Kaufverhalten zeigt sich auch bei der Geschenkauswahl:

56 Prozent finden passende Geschenke, weil sie die Beschenkten gut kennen

35 Prozent fragen gezielt nach Wünschen

22 Prozent lassen sich bewusst im Geschäft inspirieren

21 Prozent greifen auf bewährte Geschenkideen zurück

Quelle: Studie der KMU Forschung Austria im Auftrag der Wirtschaftskammer Wien (2025)