Sieben Verkehrstote in der vergangenen Woche

Wien (OTS) -

In der vergangenen Woche starben vier Pkw-Lenker, ein Klein Lkw-Lenker, ein Pkw-Mitfahrer und eine Klein-Lkw-Mitfahrerin bei sechs Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwoch, 17. Dezember 2025, im Bezirk Tamsweg, Salzburg, bei dem zwei oben erwähnte Personen getötet wurden. Ein 77-jähriger Klein-Lkw-Lenker geriet in einer Rechtskurve ins Schleudern und prallte frontal in einen entgegenkommenden Lkw. Der 77- jährige und seine 65-jährige Beifahrerin verstarben noch an der Unfallstelle aufgrund ihrer schweren Verletzungen. Der Lkw-Lenker wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Wochenende verunglückten vier der sieben verstorbenen Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer.

Fünf Personen kamen in der Vorwoche auf Landesstraßen L und zwei auf Landesstraßen B ums Leben. Zwei Verkehrstote mussten in Salzburg und je einer im Burgenland, Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark und Vorarlberg beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in jeweils drei Fällen Unachtsamkeit/Ablenkung und eine nichtangepasste Geschwindigkeit und in einem Fall eine gesundheitliche Beeinträchtigung. Zwei tödliche Unfälle waren Alleinunfälle und vier Pkw-Lenker verwendeten keinen Sicherheitsgurt.

Vom 1. Jänner bis 21. Dezember 2025 gab es im österreichischen Straßennetz 391 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2024 waren es 346 und 2023 ebenfalls 391.