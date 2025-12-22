AT&S beruft Gerrit Steen als neuen CFO und verschlankt den Vorstand

Leoben (OTS) -

Der Aufsichtsrat der AT&S AG hat in seiner jüngsten Sitzung Gerrit Steen (55) mit Wirkung zum 1. Februar 2026 für eine Amtszeit von drei Jahren als Chief Financial Officer (CFO) in den Vorstand berufen. Mit dem Eintritt von Gerrit Steen stellt AT&S seine Führung künftig auf eine schlanke Dreier-Vorstandsstruktur mit CEO Michael Mertin (Vorstandsvorsitzender), CFO Gerrit Steen und CTO Peter Griehsnig um. Ingolf Schröder scheidet aus dem Vorstand aus, bleibt aber im besten Einvernehmen im Unternehmen und wird als EVP weiterhin die Business Unit Microelectronics leiten.

Mit Gerrit Steen gewinnt AT&S einen international erfahrenen Finanzexperten, der in den vergangenen mehr als 25 Jahren Führungspositionen in Europa, Asien, dem Nahen Osten und den USA innehatte. Er verfügt über umfassende Expertise in den Bereichen Finanzstrategie, Transformation und globales Wachstum und hat sowohl in privat geführten als auch in börsennotierten Unternehmen erfolgreich Finanz-, Risiko- und Wachstumsinitiativen umgesetzt.

Zuletzt war Steen Group CFO der DAMAC Gruppe, eines Investment-, Immobilien- und Technologieunternehmens in Dubai mit einem Umsatz von über 5 Milliarden US-Dollar. Zuvor war er in verschiedenen Vorstands- und Managementfunktionen für die Fresenius-Gruppe und das Technologieunternehmen Heraeus tätig, u.a. als globaler CFO und CEO der Region Asien der Fresenius Kabi AG.

„Ich freue mich sehr über die Gelegenheit, als CFO zu einem so renommierten Technologieunternehmen wie AT&S zu kommen. AT&S ist hervorragend positioniert, um mit seiner hohen Technologiekompetenz von globalen Trends wie Digitalisierung, Vernetzung und Elektrifizierung zu profitieren. Gemeinsam mit dem Aufsichtsrat, dem Vorstand und der gesamten AT&S-Organisation möchte ich dazu beitragen, diese Potenziale durch disziplinierte Finanzsteuerung und klare Kapitalallokation nachhaltig in profitables Wachstum zu überführen“ , so Gerrit Steen.

„Wir freuen uns, dass wir mit Gerrit Steen einen äußerst kompetenten Finanzexperten mit jahrzehntelanger internationaler Erfahrung für AT&S gewinnen konnten. Seine umfassende Expertise in den Bereichen Finanzstrategie, Transformation und globales Wachstum sowie seine Asien- und USA-Erfahrung werden für die zukünftige Entwicklung unseres Unternehmens von hohem Wert sein“ , betont Andy Mattes, Aufsichtsratsvorsitzender der AT&S AG.

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft – Advanced Technologies & Solutions

AT&S ist ein global führender Anbieter von hochwertigen IC-Substraten und Leiterplatten. Das Unternehmen entwickelt und produziert innovative Verbindungstechnologien für digitale Schlüsselindustrien: mobile Endgeräte, Automotive & Aerospace, Industrial, Medical sowie High-Performance Computing für KI-Anwendungen. Mit Produktionsstandorten in Österreich (Leoben, Fehring), China (Shanghai, Chongqing), Malaysia (Kulim) und Indien (Nanjangud) sowie einem europäischen Kompetenzzentrum für R&D und IC-Substrat-Produktion in Leoben gestaltet AT&S den digitalen Wandel aktiv mit – durch zukunftsweisende Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Das Unternehmen beschäftigt derzeit etwa 13.000 Mitarbeiter. Weitere Infos auch unter www.ats.net