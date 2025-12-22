  • 22.12.2025, 08:23:33
Offener Brief von SOS Mitmensch an Ministerin Plakolm: Antimuslimische Sündenbockpolitik ist das Gegenteil von Integrationspolitik!

Zusammenleben positiv gestalten, statt aufhetzen und spalten

Wien (OTS) - 

SOS Mitmensch übt in einem offenen Brief scharfe Kritik an Aussagen und Postings von Ministerin Claudia Plakolm und der Österreichischen Volkspartei, die sich gegen die im Land lebenden Muslim:innen richten. Die Menschenrechtsorganisation wirft Plakolm und der ÖVP den Missbrauch der „Integrationsbarometer“-Umfrage vor, um das genaue Gegenteil von Integration zu erreichen, nämlich Ressentiments und Spaltung. Dort, wo es konkrete Herausforderungen und Probleme gebe, gelte es diese zu adressieren und zielgerichtet an Verbesserungen zu arbeiten, ohne Menschen in generalisierende Vorurteilsschubladen zu stecken und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit zu bedienen, betont SOS Mitmensch.

„Wenn Frau Plakolm Muslim:innen allein für ihre Religionszugehörigkeit kollektiv an den Pranger stellt und Assimilation einfordert, hat sie ihre Aufgabe als Integrationsministerin nicht nur nicht verstanden, sondern wirkt ihr aktiv entgegen“, übt Zeynep Buyraç, Vorsitzende von SOS Mitmensch, deutliche Kritik an der Kampagne der Ministerin. Buyraç stellt unmissverständlich klar: „Ein vielfältiges Österreich ist ein starkes Österreich, weil es Raum für die Entfaltung und Teilhabe aller Menschen bietet und jede und jeder Einzelne einen wertvollen Beitrag zur Gemeinschaft leisten kann, unabhängig von Herkunft oder Identität. Für ein gemeinsames und starkes Österreich braucht es eine Politik, die das Zusammenleben positiv gestaltet, nicht aufhetzt und spaltet.“

Den offenen Brief in vollem Wortlaut finden Sie hier: https://www.sosmitmensch.at/offener-brief-an-ministerin-plakolm-gegen-antimuslimische-suendenbockpolitik

Rückfragen & Kontakt

SOS Mitmensch
Alexander Pollak
Telefon: 06645120925
E-Mail: apo@sosmitmensch.at

