Signa, Karstadt, Elbtower und Co.: Marken und Domains werden versteigert

Im Zuge der Insolvenz der Signa Holding werden nun auch die Signa-Markenrechte sowie zahlreiche Internet-Domains versteigert, von signa.at bis zu ohnebenko.com.

Signa Markenrechte und Internet-Domains werden versteigert
Niklasdorf (OTS) - 

Nach Büro-Ausstattung, Villen-Inventar und Jagdgewehr werden derzeit im Auftrag des Insolvenzverwalters auch die Markenrechte rund um die Signa-Holding versteigert: Zu haben sind etwa die Marken „SIGNA“ (Rufpreis: 5.000 Euro), „SIGNA Holding“ (Rufpreis: 1.200 Euro) oder „SIGNA Development“ (Rufpreis: 200 Euro), sowie die zugehörigen Internet-Domains. Aber auch die Markenrechte und Domains von Immobilienprojekten wie „An der Hauptwache“ in Frankfurt, „The Heritage“ in Düsseldorf, „Zwei hoch Fünf“ in Stuttgart oder „Villa Eden“ am Gardasee sind Teil der Auktion.

179 Positionen, Zuschläge am 16. Jänner 2026

Insgesamt 179 Positionen kommen unter den Hammer, darunter auch Domain-Konvolute rund um Karstadt (Rufpreis: 1.200 Euro), Elbtower (Rufpreis: 1.200 Euro) oder Villa Ansaldi (Rufpreis: 600 Euro). Ebenfalls zu ersteigern sind Domains wie ohnebenko.com (Rufpreis: 500 Euro) oder nichtmitbenko.de (Rufpreis: 50 Euro).

Durchgeführt wird die Versteigerung vom Auktionshaus AURENA. Gebote sind bereits möglich, die Zuschläge erfolgen am 16. Jänner 2026 ab 9:00 Uhr.

Nach einmaliger Registrierung kann jeder – ob Firma oder Privatperson – mitbieten. Alle Exponate, Details zu den markenrechtlichen Bedingungen sowie die genauen Termine zur Auktion finden Sie unter: https://www.aurena.at/auktion/16636/Domains-Signa

Signa: Markenrechte & Domains

Rückfragen & Kontakt

Aurena GmbH
DI Jürgen Blematl
Telefon: +43 676 757 8070
E-Mail: j.blematl@aurena.group

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | AUN

