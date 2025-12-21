Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler zum Tod von Arnulf Rainer

Wien (OTS) -

„Arnulf Rainers Ableben bedeutet einen unwiderruflichen Verlust nicht nur für die Kulturhauptstadt Wien und Österreich, sondern für die gesamte Kunstwelt“, reagiert Wiens Bürgermeister Michael Ludwig auf die traurige Nachricht.

„Mit Arnulf Rainer verliert die Welt einen bedeutenden österreichischen Künstler der zeitgenössischen Kunstszene“, würdigt Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler den international geschätzten und vielfach gewürdigten Künstler.

Und Ludwig weiter: „Weltberühmt wurde Rainer als ,Übermaler’ von Fotos, historischen Dokumenten und Zeichnungen; nicht umsonst rangierte er in internationalen Kunstrankings stets unter den wichtigsten und einflussreichsten Künstlerinnen und Künstlern und stellte in allen großen Museen und Galerien der Welt aus“, so der Stadtchef. „Dass Rainer nicht nur auf vielfältigste Weise Kunst schuf, sondern auch Generationen von jungen Studierenden Kunst lehrte - so etwa an der Akademie der bildenden Künste am Schillerplatz - machte ihn zu einem der einflussreichsten Kunstpädagogen unserer Stadt“, unterstreicht Bürgermeister Michael Ludwig.

Kaup-Hasler ergänzt: „Rainers Schaffen war geprägt von einem unermüdlichen Streben nach neuen Ausdrucksformen. Die berühmten ,Übermalungen’ des Weltkünstlers, in denen er bestehende Werke transformierte und neu interpretierte, zeugen von einer intensiven und mutigen Suche nach unkonventionellen Wegen der Malerei, die sowohl Bewunderung als auch vielfältige Diskussionen auslöste. Seine Visionen und sein Pioniergeist, begleitet von performativen Arbeiten und umfangreichen Schriften, haben eine Generation von Künstler*innen inspiriert und geprägt. Rainers beeindruckendes künstlerisches Erbe enthält eine zutiefst menschliche Auseinandersetzung mit Identität und Erinnerungen.“

„Mein innigstes Beileid gilt den Hinterbliebenen. Wir werden Arnulf Rainer und sein die Kunstgeschichte prägendes Oeuvre nicht vergessen“, so Ludwig.

„Allen, die ihm sowohl freundschaftlich als auch künstlerisch nahestanden, gilt mein Mitgefühl. Sein Einfluss auf die zeitgenössische Kunst wird auch weiterhin spürbar sein“, so die Stadträtin für Kultur und Wissenschaft abschließend.

Arnulf Rainers Lebenswerk wurde mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt, unter anderem: Von der Akademie der bildenden Künste in Wien erhielt er die Professur. Für sein Gesamtwerk erhielt er den Rhenus-Kunstpreis. Die katholische Fakultät der Universität Münster verlieh ihm den Ehrendoktortitel. Als erster nicht spanischer Künstler erhielt er den Aragón-Goya-Preis. Arnulf Rainer wurden das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst 1. Klasse und das Große Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich verliehen. Das Arnulf Rainer Museum im ehemaligen Frauenbad in Baden bei Wien würdigte seinen 95. Geburtstag mit der Jubiläumsausstellung: „Arnulf Rainer. Das Nichts gegen Alles.“