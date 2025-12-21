Arnulf Rainer: ein radikaler Erneuerer der österreichischen Kunst

Wien (OTS) -

Mit tiefer Bestürzung nimmt das Belvedere Abschied von Arnulf Rainer, einem der prägendsten österreichischen Künstler der Gegenwart.

Stella Rollig, Generaldirektorin des Belvedere: „ Mit Arnulf Rainer verliert Österreich den letzten großen, ja größten Vertreter einer Kunst, die aus dem Informel kommend Malerei als radikale Gesellschafts- und Selbstkritik vorangetrieben hat. In der österreichischen Kunst blieb er ein Solitär, der – wiewohl unangefochten bewundert und höchst geschätzt – vielleicht erst zukünftig in seiner ganzen Dimension erfasst werden wird. Wir sprechen seiner Familie unser tiefes Beileid aus. “

Arnulf Rainer wurde 1929 in Baden bei Wien geboren und verstarb am 18. Dezember 2025. Seine Werke wurden zu einem ikonischen Beitrag der österreichischen und internationalen Kunstwelt nach 1945.

Werke von Arnulf Rainer in der Sammlung Online des Belvedere finden Sie HIER.