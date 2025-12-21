  • 21.12.2025, 18:10:32
ÖVP-Pöttinger: „Der ‚Über-Maler‘ Arnulf Rainer ist im 97. Lebensjahr verstorben“

Das vielfältige Werk Arnulf Rainers reichte von Surrealismus über Informel bis zu den wohl bekanntesten Werken der Übermalungen

Wien (OTS) - 

„Die Kunstwelt trauert um Arnulf Rainer, der am 8. Dezember seinen 96. Geburtstag feierte. Als ‚Über-Maler‘ erreichte Rainer internationale Anerkennung auf höchstem Niveau. Rainer wollte sein Werk nicht interpretieren. Er sagte selbst, er versuche etwas, was man aus der Geschichte kennt, lebendig für die Gegenwart zu machen. Arnulf Rainer war wohl einer der bedeutendsten Künstler Österreichs, er polarisierte und manche Werke provozierten den Betrachter. Meine Anteilnahme gilt der trauernden Familie – für mich lebt Arnulf Rainer in seinen grandiosen Werken weiter“, so der Kultursprecher der Volkspartei, Laurenz Pöttinger.

