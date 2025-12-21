Das MAK trauert um Arnulf Rainer

Wien (OTS) -

Das MAK – Museum für angewandte Kunst zeigt sich tief betroffen über das Ableben von Arnulf Rainer, einem der bedeutendsten und international renommiertesten österreichischen Künstler der Gegenwart.

„Mit Arnulf Rainer verliert die österreichische wie auch die internationale Kunstwelt einen revolutionären Maler und eine der prägendsten Persönlichkeiten des Expressionismus und des Aktionismus nach dem Zweiten Weltkrieg. Seine einzigartig interdisziplinäre Arbeitsweise und sein wegweisendes OEuvre – insbesondere die von ihm entwickelten, weltberühmten Übermalungen als Ausdruck seiner kompromisslosen Suche nach neuen künstlerischen Möglichkeiten – verschoben die Grenzen des künstlerischen Ausdrucks mit außergewöhnlicher Konsequenz und Intensität. Sein Werk ist von eminenter und bleibender kunsthistorischer Bedeutung“, so MAK Generaldirektorin Lilli Hollein.

Arnulf Rainers künstlerische Arbeiten waren weltweit in hunderten Einzel- und Gruppenausstellungen zu sehen, er war der erste lebende Österreicher, dem das New Yorker Guggenheim Museum eine Einzelausstellung widmete (1989).

Das MAK widmete dem Künstler mehrfach Ausstellungen und beherbergt in seiner Sammlung wesentliche Werke seines Schaffens. Bereits 1991 überließ Arnulf Rainer dem MAK eine Auswahl an Originalentwürfen zu Plakaten als Donation.

Im Jahr 2006 konnte die MAK Art Society mit Unterstützung der Schoellerbank den Ankauf des gesamten Werkblocks Überschriftungen für das MAK realisieren. Alle sich noch im Besitz des Künstlers befindlichen Originale – 366 Originalblätter sowie eine Mappe mit 90 Signaturzeichnungen – gingen in die MAK Sammlung Gegenwartskunst über. Diese Werkgruppe verdeutlicht Rainers intensive und konzentrierte Auseinandersetzung mit Schrift als ein weit über die Vermittlung von Information hinausgehendes, eigenständiges Element seines Schaffens.

Das Mitgefühl des MAK gilt seinen Angehörigen und allen, die ihm verbunden waren.