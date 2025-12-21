FPÖ – Schuch-Gubik: „Schumanns Orgasmus-Kampagne am vierten Adventsonntag mehr als skurril!“

Wien (OTS) -

„Heute ist der vierte Adventsonntag, die Österreicher bereiten sich auf Weihnachten vor, aber SPÖ-Sozialministerin Schumann hat offenbar nichts Besseres zu tun, als den Welt-Orgasmus-Tag auf Facebook groß abzufeiern, inklusive Melanzani- und Pfirsich-Emojis. Von dieser Verlierer-Ampel ist man zwar schon einiges gewohnt, aber dass man sich drei Tage vor Weihnachten dem Thema Orgasmus widmet, ist besonders skurril. Eines kann jedenfalls mit Sicherheit gesagt werden: Befriedigend war auch die Performance von ÖVP, SPÖ und NEOS in diesem Jahr absolut nicht“, kritisierte heute FPÖ-Bundesparteisprecherin NAbg. Lisa Schuch-Gubik.

Gerade so kurz vor Weihnachten spüren viele Menschen die negativen Auswirkungen der völlig verfehlten Politik dieser Verlierer-Ampel massiv. Zahlreiche Österreicher wissen nicht, wie sie Geschenke kaufen oder sich das Weihnachtsessen leisten sollen und was kommt aus dem Sozialministerium? Eine Orgasmus-Kampagne. „Ich würde der Ministerin dringend empfehlen, sich schleunigst um die echten Probleme der eigenen Bevölkerung zu kümmern, denn davon gibt es mehr als genug“, so Schuch-Gubik, die zudem eine parlamentarische Anfrage ankündigte, um zu erfahren, wie viel diese Kampagne die Steuerzahler tatsächlich kostet.