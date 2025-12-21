  • 21.12.2025, 17:19:32
  • /
  • OTS0015

LH Mikl-Leitner zum Ableben von Arnulf Rainer

„Ein Künstler von Weltklasse – wir sind stolz darauf, dass er sein Leben lang eine enge Verbundenheit mit Niederösterreich pflegte“

St. Pölten (OTS) - 

Mit großer Betroffenheit reagiert das Land Niederösterreich auf das Ableben des international renommierten Künstlers Arnulf Rainer, der im Alter von 96 Jahren verstorben ist. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Mit tiefer Trauer verabschiedet sich das Land Niederösterreich von einem Ausnahmekünstler und einem bemerkenswerten Menschen. Arnulf Rainer war zweifellos ein Künstler von Weltklasse und zählte zu den bedeutendsten zeitgenössischen Kunstschaffenden überhaupt. Wir sind stolz darauf, dass er sein Leben lang eine so enge Verbundenheit mit Niederösterreich pflegte. Arnulf Rainer war ein herausragender Botschafter unseres Landes in der ganzen Welt.“

Arnulf Rainer wurde am 8. Dezember 1929 in Baden geboren und gilt als Doyen der österreichischen Nachkriegskunst. Internationale Bekanntheit erlangte er als Meister der Übermalung, mit der er die Kunst des 20. Jahrhunderts nachhaltig prägte. Eine besondere Bedeutung für Niederösterreich kommt dem Arnulf Rainer Museum in Baden bei Wien zu, das 2009 als gemeinsame Initiative des Landes Niederösterreich und der Stadt Baden eröffnet wurde und seither sein Werk bewahrt, erforscht und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich macht.

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung
Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Philipp Hebenstreit
Telefon: 02742/9005-13632
E-Mail: presse@noel.gv.at

Landhausplatz 1
3109 St. Pölten

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NLK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright