LH Mikl-Leitner zum Ableben von Arnulf Rainer

St. Pölten

Mit großer Betroffenheit reagiert das Land Niederösterreich auf das Ableben des international renommierten Künstlers Arnulf Rainer, der im Alter von 96 Jahren verstorben ist. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Mit tiefer Trauer verabschiedet sich das Land Niederösterreich von einem Ausnahmekünstler und einem bemerkenswerten Menschen. Arnulf Rainer war zweifellos ein Künstler von Weltklasse und zählte zu den bedeutendsten zeitgenössischen Kunstschaffenden überhaupt. Wir sind stolz darauf, dass er sein Leben lang eine so enge Verbundenheit mit Niederösterreich pflegte. Arnulf Rainer war ein herausragender Botschafter unseres Landes in der ganzen Welt.“

Arnulf Rainer wurde am 8. Dezember 1929 in Baden geboren und gilt als Doyen der österreichischen Nachkriegskunst. Internationale Bekanntheit erlangte er als Meister der Übermalung, mit der er die Kunst des 20. Jahrhunderts nachhaltig prägte. Eine besondere Bedeutung für Niederösterreich kommt dem Arnulf Rainer Museum in Baden bei Wien zu, das 2009 als gemeinsame Initiative des Landes Niederösterreich und der Stadt Baden eröffnet wurde und seither sein Werk bewahrt, erforscht und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich macht.

