  • 21.12.2025, 17:02:02
  • /
  • OTS0014

Zum Tod von Arnulf Rainer

Wien (OTS) - 

Arnulf Rainer ist heute verstorben.

Mit ihm verliert Österreich eine der bedeutendsten Stimmen der Kunst nach 1945 und einen der radikalsten Erneuerer der internationalen Nachkriegskunst. 1978 vertritt Rainer Österreich bei der Biennale, dreimal wird sein Werk auf der documenta gezeigt, seit 1981 lehrt er an der Akademie der bildenden Kunst in Wien. Große Ausstellungen in den bedeutendsten Museen in New York, Amsterdam, Paris oder München unterstreichen früh Rainers überragende Bedeutung.

Ich kannte Arnulf Rainer seit mehr als 40 Jahren persönlich und hatte das große Privileg, über Jahrzehnte hinweg mehrere Retrospektiven und Sonderausstellungen zu seinem Werk realisieren zu dürfen.

So kompromisslos und intransigent er in seiner Kunst und seinem Denken war, so warmherzig, großzügig und zugewandt war er als Mensch.

Sein Werk war und ist für Generationen von Künstlern und Künstlerinnen Maßstab - weit über die Grenzen Österreichs hinaus: Arnulf Rainer prägt bis heute unser Verständnis für Radikalität und existenzielle Tiefe in der Kunst nach 1945.

Prof. Dr. Klaus Albrecht Schröder
Generaldirektor der Albertina em. und seit September 2025 Geschäftsführer des WIENER AKTIONISMUS MUSEUMS

Rückfragen & Kontakt

WA-M Wiener Aktionismus Museum
Telefon: +43 (0) 13535070104
E-Mail: presse@wieneraktionismus.at
Website: https://wieneraktionismus.at/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright