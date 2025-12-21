Zum Tod von Arnulf Rainer

Wien (OTS) -

Arnulf Rainer ist heute verstorben.

Mit ihm verliert Österreich eine der bedeutendsten Stimmen der Kunst nach 1945 und einen der radikalsten Erneuerer der internationalen Nachkriegskunst. 1978 vertritt Rainer Österreich bei der Biennale, dreimal wird sein Werk auf der documenta gezeigt, seit 1981 lehrt er an der Akademie der bildenden Kunst in Wien. Große Ausstellungen in den bedeutendsten Museen in New York, Amsterdam, Paris oder München unterstreichen früh Rainers überragende Bedeutung.

Ich kannte Arnulf Rainer seit mehr als 40 Jahren persönlich und hatte das große Privileg, über Jahrzehnte hinweg mehrere Retrospektiven und Sonderausstellungen zu seinem Werk realisieren zu dürfen.

So kompromisslos und intransigent er in seiner Kunst und seinem Denken war, so warmherzig, großzügig und zugewandt war er als Mensch.

Sein Werk war und ist für Generationen von Künstlern und Künstlerinnen Maßstab - weit über die Grenzen Österreichs hinaus: Arnulf Rainer prägt bis heute unser Verständnis für Radikalität und existenzielle Tiefe in der Kunst nach 1945.

Prof. Dr. Klaus Albrecht Schröder

Generaldirektor der Albertina em. und seit September 2025 Geschäftsführer des WIENER AKTIONISMUS MUSEUMS