Landjugend spendet 151.340,- Euro für Familien in Not

Salzburg/Linz/St. Pölten (OTS) -

Das man gemeinsam mehr erreichen kann, beweist die Landjugend auch 2025 wieder mit ihrer Sammelspende an Licht ins Dunkel: In diesem Jahr riefen die Bundesländer Salzburg, Niederösterreich und Oberösterreich ihre Orts- und Bezirksgruppen dazu auf, fürs Ö3-Weihnachtswunder zu spenden. Mehr als Spenden sind daraufhin eingegangen. Die Gruppen verkauften Kekse und Punsch oder spendeten den Erlös von Veranstaltungen. Die Spende war nach Thomas Musters Rekordspende im Vorjahr die zweithöchste Spende an das Ö3 Weihnachtswunder. Insgesamt hat die Landjugend damit seit 2017 rund 690.000,- Euro gespendet.

“Überwältigt und unfassbar stolz!”

„Wir sind überwältigt und wir sind unfassbar stolz auf unsere Landjugend-Mitglieder!“, sagt Landesleiterin-Stv. der Landjugend Oberösterreich Marlene Schaubschläger. „Im Namen aller drei Bundesländer möchten wir uns bedanken für euren unglaublichen Einsatz und die Motivation, die hinter der Landjugend-Sammelspende steckt! Danke, dass ihr so tolle Arbeit in den Gemeinden leistet – und Aktionen wie diese unterstützt!“, freut sich der frischgebackene Landesleiter der Landjugend Salzburg Noah Fischer.

„Egal, wie oft man schon dabei sein durfte: Das Ö3 Weihnachtswunder sorgt Jahr für Jahr für ganz besondere Gänsehautmomente! Es ist unglaublich, welcher Tatendrang bei unseren Mitgliedern mit dieser Landjugend-Sammelspende entfacht wird! Danke, dass wir dadurch seit 2017 schon rund 690.000,- Euro an Familien in Not in Österreich spenden durften!“, zeigt sich Niederösterreichs Landesleiter Mathias Luger nach der Übergabe überwältigt. Die knapp 1.000 mitgereisten Landjugend-Mitglieder feierten vor der Wunschhütte frenetisch.