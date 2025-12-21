Ralph Gleis zum Ableben von Arnulf Rainer: „Ein Künstler, der die Grenzen der Kunst erweiterte“

Wien (OTS) -

„Mit tiefer Trauer nehmen wir Abschied von einem der bedeutendsten österreichischen Künstler unserer Zeit, Arnulf Rainer. Dieser großartige Maler hinterlässt nicht nur ein reiches Oeuvre, sondern entfaltete mit seinem umfangreichen Schaffen nachhaltigen Einfluss auf die zeitgenössische Kunstszene. Seine experimentellen und expressiven Werke haben die Grenzen der Kunst erweitert und neue Perspektiven eröffnet. Rainer war bekannt für seine Fähigkeit, Emotionen und Intensität durch abstrakte Formen und expressive Gesten auszudrücken“, so ALBERTINA-Generaldirektor Ralph Gleis.

Die Werke Rainers, geprägt von der Abstraktion und der Verwendung unterschiedlichster Materialien, fanden weltweit Anerkennung und wurden in renommierten Galerien und Museen ausgestellt.

„Rainers künstlerische Vision und sein Streben nach Innovation haben Generationen von Künstler:innen inspiriert und geprägt. Sein unermüdlicher Einsatz für die Kunst wird in der Erinnerung derer weiterleben, die von seiner kreativen Kraft berührt wurden. Rainer wird für immer mit der ALBERTINA eng verbunden bleiben. In verschiedenen Ausstellungen, zuletzt zu seinem 90. Geburtstag, konnte Rainer in der ALBERTINA das Publikum begeistern – und wird es auch in Zukunft“, so Gleis.

Die ALBERTINA kann aus einem umfangreichen Bestand von über 600 Arbeiten aus allen Schaffensperioden des Künstlers schöpfen und zählt damit zu den umfangreichsten öffentlichen Sammlungen zu seinem Werk. Zu den bedeutenden Schenkungen zählen etwa seine frühen Übermalungen und Kreuze, eine Auswahl aus der umfangreichen Werkgruppe der ‚Face Farces‘, von denen die ALBERTINA besonders zentrale und bedeutende Werke verwahrt, sowie eine Serie von ebenso beeindruckenden Schleierbildern.

Derzeit erstellt die ALBERTINA das Werkverzeichnis zu den Druckgrafiken Arnulf Rainers.