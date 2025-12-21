Das Ende einer Ära in der GGZ Geschäftsführung

Graz (OTS) -

26 Jahre hat Gerd Hartinger als Geschäftsführer die Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz (GGZ) aufgebaut und geleitet. Mit Jahresende geht er in den wohlverdienten Ruhestand und übergibt seine Agenden an Nachfolger Andreas Jaklitsch. In einer bewegenden Feier würdigten zahlreiche Wegbegleiter:innen, Mitarbeiter:innen, sowie Vertreter:innen aus Politik und Partner:innenorganisationen sein langjähriges Engagement. Unter der langjährigen Führung von Gerd Hartinger entwickelten sich die GGZ zu einem modernen Kompetenzzentrum für Altersmedizin und Pflege.

GGZ-Geschäftsführer zieht bewegte Bilanz

Ein feierlicher Festakt in der Kirche am GGZ Gelände bildete den Auftakt der Feier. In einer bewegenden Rede verabschiedete sich Gerd Hartinger mit Dankbarkeit und Wehmut. Er blickte auf seine langjährige Tätigkeit zurück in der aus einer überschuldeten, baulich veralteten Pflegeeinrichtung ein international ausgezeichnetes Kompetenzzentrum für Altersmedizin und Pflege entstand. Getragen von einer neuen Managementphilosophie, großem persönlichem Engagement, starken Partnerschaften und engagierten Mitarbeiter:innen wurden umfangreiche Bau-, Organisations- und Qualitätsprojekte umgesetzt. Die GGZ erhielten für ihr Wirken eine Vielzahl an Auszeichnungen wie den Global Excellence Award und den Staatspreis für Unternehmensqualität 2025. Hartinger bedankte sich zudem bei seinem Team für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und betonte, dass die erzielten Erfolge stets das Ergebnis gemeinsamer Anstrengungen gewesen seien.

Hochrangige Gäste und vielfältiges Programm

Danach folgten Ansprachen unter anderem von Stadtrat Robert Krotzer sowie Magistratsdirektor Martin Haidvogl. Die Ansprachen waren geprägt von Dankbarkeit und Wertschätzung für Hartingers nachhaltiges und wirkungsvolles Engagement. Die musikalische Begleitung erfolgte durch Musiker:innen des Johann-Joseph-Fux Konservatoriums. Im Anschluss an den offiziellen Akt wurden die Gäste im Albert-Schweitzer Hörsaal empfangen.

Übergabe an neuen Geschäftsführer

Im Rahmen der Feier wurde der neue Geschäftsführer Andreas Jaklitsch offiziell vorgestellt. Er übernimmt ab 1. Januar 2026 die Führung der GGZ. Seine fachliche Expertise und Erfahrung im Sozial- und Gesundheitsbereich bilden eine ausgezeichnete Basis, um die positive Weiterentwicklung der GGZ fortzuführen. Mit dieser Feier endet eine Ära, die die geriatrische Versorgung in Graz nachhaltig geprägt hat. Die GGZ blicken auf ein starkes Fundament zurück und in eine weiterhin erfolgreiche Zukunft.

O-Töne:

Gerd Hartinger

„Als ich 1999 die Geschäftsführung der GGZ übernommen habe, war sofort spürbar, dass dieser Ort von Menschlichkeit und Zusammenhalt geprägt ist. Gemeinsam ist es uns gelungen, die GGZ in den vergangenen 26 Jahren von einer veralteten Pflegeeinrichtung zu einem modernen Kompetenzzentrum für Altersmedizin und Pflege zu entwickeln. Ich bin froh und dankbar, dass mit Andreas Jaklitsch jemand gefunden wurde, der diesen Weg mit Herz, Kompetenz und Weitblick fortsetzt. Es ist ein gutes Gefühl zu wissen: Die Zukunft der GGZ liegt in guten Händen.“

Andreas Jaklitsch

„Die GGZ sind eine Einrichtung mit großer Geschichte und klaren Werten. Es ist mir eine Freude, auf der hervorragenden Arbeit der vergangenen Jahre aufzubauen und gemeinsam mit den Mitarbeiter:innen die GGZ weiterzuentwickeln. Mein Anspruch ist es, Bewährtes zu sichern und gleichzeitig neue Impulse zu setzen – immer mit dem Ziel, den uns vertrauenden Menschen die bestmögliche Versorgung zu bieten.“