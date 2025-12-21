Totschnig: Aufsichtsrat der Spanischen Hofreitschule komplett

Wien (OTS) -

Nach dem Auslaufen der bisherigen Funktionsperiode wurde der Aufsichtsrat der Spanischen Hofreitschule Ende November 2025 neu bestellt. Seit 17. Dezember 2025 ist das Gremium nun vollständig: Mag. Ulrike Rauch-Keschmann, Leiterin der Sektion Tourismus im Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus, wurde als neues Mitglied in den Aufsichtsrat berufen.

Die studierte Juristin war in den vergangenen 25 Jahren in unterschiedlichen Bereichen zwischen Wirtschaft, Politik und Verwaltung tätig und verfügt über langjährige Erfahrung im Tourismus. Rauch-Keschmann kennt das für die Spanische Hofreitschule zuständige Ressort auch aus eigener Tätigkeit: Von 2018 bis 2022 war sie als Sektionschefin für Tourismus und Regionalpolitik im Landwirtschaftsministerium tätig. Damit bringt sie nicht nur umfassende fachliche Expertise, sondern auch ein tiefes Verständnis für die institutionellen Rahmenbedingungen mit. Diese Kombination macht sie zu einer besonders geeigneten Persönlichkeit für den Aufsichtsrat der Spanischen Hofreitschule.

Darüber hinaus ist Mag. Rauch-Keschmann Mitglied der Aufsichtsräte der Österreich Werbung sowie der Bundesimmobiliengesellschaft und verfügt somit über breite Erfahrung in der Kontrolle und strategischen Begleitung von Unternehmen. Somit ist der Aufsichtsrat mit dem Vorsitzenden Dr. Michael Enzinger und den Mitgliedern Dr. Gerhard Draxler, Mag. Ulrike Rauch-Keschmann, Mag. Ilse Hohenegger und dem Belegschaftsvertretern Marius Schreiner und Karl-Heinz Riedl komplett.

Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig betont: „Der Aufsichtsrat der Spanischen Hofreitschule besteht aus erfahrenen Persönlichkeiten, die jeweils hervorragende Expertise in ihren Fachbereichen mitbringen. Mit der Bestellung von Mag. Ulrike Rauch-Keschmann gewinnt der Aufsichtsrat eine kompetente Führungskraft, die auch dazu beitragen wird, die Spanische Hofreitschule als Kultur- und Traditionsinstitution weiter zu entwickeln. Damit ist ein wichtiger Schritt bei der Neuaufstellung der Spanischen Hofreitschule gelungen. Der neue Aufsichtsrat hat die Aufgabe, die Reputation des Spanischen Hofreitschule wieder zu stärken und diese wertvolle rot-weiß-rote Visitenkarte für die Zukunft gut aufzustellen.“