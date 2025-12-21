Wiener Stadtwerke sichern Versorgung und Mobilität über die Weihnachtsfeiertage

Wien (OTS) -

Auch über die Weihnachtsfeiertage garantieren die Wiener Stadtwerke die Versorgungssicherheit in der Bundeshauptstadt. Rund 5.000 Mitarbeiter*innen sind in Summe über die Feiertage im Einsatz und sorgen dafür, dass Energie, Mobilität und zentrale Infrastrukturen für mehr als zwei Millionen Wiener*innen verlässlich funktionieren.



„Wir halten Wien am Laufen – auch dann, wenn andere Feiern oder eine Pause machen. Das ist unser Beitrag für eine funktionierende und lebenswerte Stadt“, so Peter Weinelt, Generaldirektor der Wiener Stadtwerke.



Rund um die Uhr für eine funktionierende Stadt



Eine stabile Energieversorgung garantieren rund 300 Mitarbeiter*innen von Wien Energie in den Kraftwerken und Anlagen. Sie stellen die Versorgung von rund zwei Millionen Menschen mit Strom und Wärme zu Weihnachten sicher.



Im Bereich der Mobilität sind über die Feiertage über 4.000 Mitarbeiter*innen der Wiener Linien und knapp 300 der Wiener Lokalbahnen im Einsatz. Allein am 24. Dezember werden rund 1.900 Schichten im gesamten Verkehrsnetz der Wiener Linien absolviert. Bus, Bahn, Bim und Badner Bahn bringen die Wiener*innen verlässlich ans Ziel.

„Versorgungssicherheit kennt keine Feiertage. Unsere verantwortungsbewussten Mitarbeiter*innen sorgen auch zu Weihnachten und zu Silvester dafür, dass Wien mobil ist“, sagt Monika Unterholzner, stellvertretende Generaldirektorin der Wiener Stadtwerke.

Bei den Wiener Netzen stehen rund 160 Mitarbeiter*innen für Gasnotruf, Strom- und Fernwärmestörungen bereit und sichern den Betrieb von insgesamt 29.300 Kilometern Leitungsnetz. Darüber hinaus leisten auch weitere Konzernunternehmen ihren Beitrag: Bei den Friedhöfen Wien und bei der WIPARK sind 20 bzw. 10 Personen in Bereitschaft und Leitständen.



Fotos finden Sie unter:

https://mediastore.wienerstadtwerke.at/pinaccess/pinaccess.do?pinCode=F3U21sfgxEpe



Kübra Erdemli (Wiener Linien), Patrick Sax (Wiener Netze), Raphael Krammer (Wiener Lokalbahnen), Alexander Mileder (Bestattung Wien) und Viviane Abfalterer (Wien Energie) stehen exemplarisch für die 5.000 Mitarbeiter*innen der Wiener Stadtwerke, die über die Feiertage für die zwei Millionen Wiener*innen im Einsatz sind.