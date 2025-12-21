  • 21.12.2025, 08:13:32
Volksanwalt Luisser:„Volksanwaltschaft hat dem Untersuchungsausschuss alle Akten geliefert“

Wien (OTS) - 

„Die Volksanwaltschaft hat dem Parlament auftragsgemäß und im Sinne des Untersuchungsgegenstandes alle Akten geliefert inklusive jener Teilakten, die aus dem BMJ gekommen sind. Aus dem BMI haben wir ja bisher bekanntlich keine Akten geliefert bekommen, sondern nur vor Ort Akteneinsicht nehmen können“, reagiert Volksanwalt Christoph Luisser auf eine Presseaussendung von NAbg. Andreas Hanger. Dieser hatte sich über zu wenig Akten aus der Volksanwaltschaft für den Pilnacek-U-Ausschuss beschwert.

„Im Grunde bestätigt Herr NAbg. Hanger damit aber nur, was ich auch schon in meiner Pressekonferenz am 4. Dezember gesagt habe, nämlich dass der Volksanwaltschaft zu wenige Akten geliefert wurden. Adressat der Kritik von NAbg. Hanger ist damit in Wahrheit Herr Innenminister Gerhard Karner, dessen Ressort keine Akten geliefert hat“, so Volksanwalt Luisser.

