Kultur verschenken, das ganze Jahr: Die Bundesmuseen Card – eine echte Erfolgsgeschichte

Wien (OTS) - 

Wer die österreichischen Bundesmuseen und die Österreichische Nationalbibliothek zu seinem erweiterten Wohnzimmer machen möchte, findet in der Bundesmuseen Card ein ideales Geschenk für die Weihnachtzeit. Die Bundesmuseen Card ist weit mehr als eine Eintrittskarte – sie ist eine Einladung, Kunst, Kultur, Natur und Technik gemeinsam zu erleben – ob mit der Familie, Freund:innen oder einfach für sich selbst. Sie öffnet Türen zu außergewöhnlichen Sammlungen, innovativen Ausstellungen, vielfältigen Bildungsangeboten und engagierter Forschung – und das ein ganzes Jahr lang.

Seit der Einführung der neuen und erweiterten Bundesmuseen Card im Juli 2024 hat sich die Card zu einer echten Erfolgsgeschichte entwickelt: Seit dem Start wurden mittlerweile über 75.000 Bundesmuseen Cards verkauft und damit fast eine halbe Million Museumsbesuche verzeichnet.

Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler: „Museen bereichern uns als Menschen und als Gesellschaft. Sie öffnen Köpfe und Herzen und ermöglichen uns, die Welt zu verstehen und neue Perspektiven einzunehmen. Die österreichischen Bundesmuseen und die Österreichische Nationalbibliothek zählen zu den bedeutendsten kulturellen Einrichtungen unseres Landes. Die guten Verkaufszahlen der Bundesmuseen Card zeigen, wie groß das Interesse ist: Sie eröffnet das ganze Jahr über Zugang zu allen Standorten – ein starkes Angebot und ein wunderbares Weihnachtsgeschenk.“

Mit der Jahreskarte erhalten Besucher:innen unbegrenzten Zutritt zu allen Ausstellungen an 25 Standorten der Österreichischen Nationalbibliothek und der Bundesmuseen, darunter die Albertina, das Belvedere, das Kunsthistorische Museum, das Naturhistorische Museum, das MAK – Museum für angewandte Kunst, das mumok – Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig sowie das Technische Museum Wien.

Erhältlich ist die Bundesmuseen Card um 99 Euro an den Kassen der teilnehmenden Museen sowie online in digitaler Form. Auch Gutscheine können bequem ausgestellt werden – ideal zum Verschenken.

Mehr Information: www.bundesmuseencard.at

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur,
Medien und Sport

Abteilung I/6 - Öffentlichkeitsarbeit

+43 1 71606-664781
presse@bmwkms.gv.at
www.bmwkms.gv.at

