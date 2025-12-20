FPÖ – Mölzer: „Ehrliche Gedenkkultur statt ideologischer Verdrängung – Krieger- und Heimkehrerdenkmäler endlich schützen!“

Wien (OTS) -

Die Freiheitliche Partei drängt in einem Entschließungsantrag auf eine bundesweite Initiative zum Schutz, Erhalt und zur Sanierung der heimischen Krieger- und Heimkehrerdenkmäler. „Diese Denkmäler sind nicht nur steinerne Relikte der Vergangenheit, sondern Ausdruck des Respekts vor den Opfern unserer Geschichte – sie verdienen besondere Beachtung und Schutz und dürfen nicht länger dem Verfall preisgegeben werden! Sie stehen für das Gedenken an Gefallene, Vermisste und Heimkehrer – sie sind Ausdruck von Respekt, Verantwortung und historischer Wahrheit“, so FPÖ-Kultursprecher NAbg. Wendelin Mölzer.

Nach Ansicht des freiheitlichen Abgeordneten sei es Aufgabe des Bundes, die Gemeinden und Vereine bei der Erhaltung dieser Gedenkstätten wirksam zu unterstützen. Dazu brauche es ein zweckgebundenes Förderprogramm auf Bundesebene, das gezielt für Restaurierungs- und Sanierungsmaßnahmen eingesetzt werde. Mölzer stellte klar, dass eine solche Unterstützung budgetneutral erfolgen müsse: „Es geht nicht um neue Belastungen für die Steuerzahler, sondern um eine Umschichtung bestehender Mittel. Wer Millionen für ideologische Prestigeprojekte ausgeben kann, muss auch Geld für den Erhalt unserer historischen Denkmäler finden. Es kann nicht sein, dass jahrzehntelang ehrenamtlich errichtete Gedenkstätten im ganzen Bundesgebiet verfallen, weil subventionierte urbane Projekte und politisch korrekte Symbolprogramme Vorrang haben vor dem ehrlichen Gedenken an unsere Gefallenen, Vermissten und Heimkehrern.“

Mölzer spricht sich zudem für eine enge Zusammenarbeit mit Gemeinden, Traditions- und Heimkehrerverbänden sowie regionalen Handwerksbetrieben aus. Dadurch könne nicht nur wertvolles historisches Wissen bewahrt, sondern auch regionale Wertschöpfung gestärkt werden. Es sei, so Mölzer, „ein Gebot der Gerechtigkeit, jene einzubinden, die sich seit Jahrzehnten ehrenamtlich um diese Gedenkstätten kümmern“.

„Eine Nation, die ihre Denkmäler verfallen lässt, verliert auch den Bezug zu ihrer Geschichte“, warnte Mölzer. Die FPÖ werde daher weiterhin konsequent dafür eintreten, dass der Schutz des historischen Erbes und eine echte, österreichische Gedenkkultur endlich die politische Aufmerksamkeit erhalten, die sie verdienen.