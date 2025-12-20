  • 20.12.2025, 07:54:03
ÖAMTC: Erste Verzögerungen im Weihnachts-Reiseverkehr

Staus auf der Achse Suben (A8) - Nickelsdorf

Wien (OTS) - 

Der Transitverkehr von Deutschland Richtung Balkan und Rumänien hat laut ÖAMTC-Mobilitätsinformationen schon am frühen Samstagmorgen eingesetzt. Hauptbelastet war dabei die Achse vom oberösterreichischen Grenzübergang Suben – A8 – A1 – A21 – S1 – A4 zur Grenze Nickelsdorf. Auf der Innkreis Autobahn verzeichneten die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen dichten Kolonnenverkehr auf der gesamten Länge. Kleinere Unfälle führten in der Folge schnell zu Staus. So auf der Wiener Außenring Autobahn (A21) zwischen Hochstraß und Klausen-Leopoldsdorf und auf der Ost Autobahn (A4) bei Bruck an der Leitha. Vor dem Karawankentunnel (A11) warteten Urlauber etwa 45 Minuten bei der Ausreise.

Informationen zur aktuellen Verkehrslage: https://www.oeamtc.at/verkehrsservice oder im verkehrsmittelübergreifenden ÖAMTC Routenplaner https://www.oeamtc.at/routenplaner/ sowie in der App des Clubs: www.oeamtc.at/apps.

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
