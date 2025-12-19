ORF zum 14. Mal „Redaktion des Jahres“

Wien (OTS) -

Das Branchen-Magazin „Österreichs Journalist:in“ kürt alljährlich die „Journalistinnen und Journalisten des Jahres“, auch 2025 wurden wieder zahlreiche ORF-Journalistinnen und -Journalisten ausgezeichnet: Der ORF ist bereits zum 14. Mal „Redaktion des Jahres“. In zahlreichen weiteren Fachkategorien belegen ORF-Journalistinnen und -Journalisten Top-Platzierungen.

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann: „Zum 14. Mal zur ‚Redaktion des Jahres‘ gekürt zu werden, ist besonders das Verdienst der ORF-Journalistinnen und -Journalisten, aber auch ein Erfolg des ORF insgesamt: Als ‚ORF für alle‘ haben wir die Unabhängigkeit der Redaktionen gestärkt und werden in Zeiten der Desinformation noch weitere wichtige Schritte setzen, um auch zukünftig unserem Publikum vertrauenswürdige, authentische und faktentreue Information liefern zu können. Ich gratuliere allen Ausgezeichneten sehr herzlich zu ihren Top-Platzierungen und bedanke mich für die hervorragende Arbeit, die die ORF-Journalistinnen und -Journalisten tagtäglich im vergangenen Jahr geleistet haben und auch in Zukunft leisten werden.“