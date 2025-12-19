  • 19.12.2025, 16:19:32
  • /
  • OTS0122

ORF zum 14. Mal „Redaktion des Jahres“

Wien (OTS) - 

Das Branchen-Magazin „Österreichs Journalist:in“ kürt alljährlich die „Journalistinnen und Journalisten des Jahres“, auch 2025 wurden wieder zahlreiche ORF-Journalistinnen und -Journalisten ausgezeichnet: Der ORF ist bereits zum 14. Mal „Redaktion des Jahres“. In zahlreichen weiteren Fachkategorien belegen ORF-Journalistinnen und -Journalisten Top-Platzierungen.

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann: „Zum 14. Mal zur ‚Redaktion des Jahres‘ gekürt zu werden, ist besonders das Verdienst der ORF-Journalistinnen und -Journalisten, aber auch ein Erfolg des ORF insgesamt: Als ‚ORF für alle‘ haben wir die Unabhängigkeit der Redaktionen gestärkt und werden in Zeiten der Desinformation noch weitere wichtige Schritte setzen, um auch zukünftig unserem Publikum vertrauenswürdige, authentische und faktentreue Information liefern zu können. Ich gratuliere allen Ausgezeichneten sehr herzlich zu ihren Top-Platzierungen und bedanke mich für die hervorragende Arbeit, die die ORF-Journalistinnen und -Journalisten tagtäglich im vergangenen Jahr geleistet haben und auch in Zukunft leisten werden.“

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright