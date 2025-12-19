Himmlisches Weihnachtsessen mit Satansbratan und Kindern des Rotkreuz-Lernhauses bei VAPIANO: „Richtig gut sind Pizza, Pasta und Bildung!“

Wien (OTS) -

Fotos und Videos unter diesem Link: https://photos.app.goo.gl/NDk24MsEAay4UXb96

Leuchtende Kinderaugen, gemeinsames Lachen und ein festlich gedeckter Tisch: In der VAPIANO-Filiale am Wiener Westbahnhof erlebten Kinder des Lernhauses Wien des Österreichischen Roten Kreuzes ein ganz besonderes Weihnachtsessen. Möglich gemacht wurde dieser Moment durch die VAPIANO Herzenspunkte Aktion, bei der Nutzer:innen der VAPIANO LOVERS App ihre gesammelten Punkte spenden können – in diesem Fall zugunsten eines sozialen Bildungsprojekts.

Gemeinsam mit dem Österreichischen Roten Kreuz und Influencer Erik „Satansbratan“ Seidl verwandelte VAPIANO digitale Treuepunkte in Pizza, Pasta und echte Weihnachtsfreude. Satansbratan ließ es sich nicht nehmen, persönlich mit den Kindern zu feiern und auf die Bedeutung von Bildung aufmerksam zu machen.

„Richtig gut sind Pizza, Pasta und Bildung“, so Satansbratan. „Wir Erwachsenen wissen: Für etwas am Teller ist auch etwas im Kopf nötig. Das Lernhaus ist ein großartiges Angebot, weil Kinder hier die Unterstützung bekommen, die sie für ihren weiteren Bildungsweg brauchen.“

Gemeinsam mehr bewirken: VAPIANO, Satansbratan & das Rote Kreuz

Das Weihnachtsessen fand im Rahmen einer VAPIANO Weihnachtskampagne statt, bei der App-User:innen ihre Herzenspunkte spenden konnten. VAPIANO wandelte diese Punkte in ein gemeinsames Essen um und setzte damit ein Zeichen dafür, wie digitale Kundenbindung und soziales Engagement Hand in Hand gehen können.

Mit dem Rotkreuz-Lernhaus Wien wurde gezielt eine Einrichtung unterstützt, die sich seit vielen Jahren für bildungsbenachteiligte Kinder und Jugendliche einsetzt. Die Kooperation zeigt, wie durch starke Partnerschaften konkrete Hilfe dort ankommt, wo sie gebraucht wird – direkt bei den Kindern.

Fotos und Videos vom Weihnachtsessen sind unter folgendem Link abrufbar: hier klicken

Über das Rotkreuz-Lernhaus Wien

Das Lernhaus Wien ist eine Anlaufstelle für bildungsbenachteiligte Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 15 Jahren. Es bietet unentgeltliche Hausaufgabenbetreuung und Lernhilfe sowie ein vielfältiges Freizeitangebot und dient als Schnittstelle zwischen Schüler:innen, Lehrer:innen und Eltern. Das Österreichische Rote Kreuz führt das Lernhaus gemeinsam mit dem Kooperationspartner Kurier seit 2011 am Standort Schwendergasse 25–27, 1150 Wien.

Das Angebot umfasst unter anderem:

Aufgaben- und Lernbetreuung (Einzel- und Kleingruppenunterricht)

Test- und Schularbeitsvorbereitung, Lese- und Deutschtraining

Freizeitangebote zur Förderung sozialer und sprachlicher Kompetenzen

Berufsorientierung und Mentoring für Jugendliche

Unterstützung im Umgang mit technischen Tools

Mehr Infos zum Lernhaus: hier klicken

Über Satansbratan

Erik Seidl, bekannt als Satansbratan, ist ein österreichischer Influencer, Comedian und Reality-TV-Star aus Wien. Mit seinen humorvollen Parodien auf TikTok und Instagram erreicht er hunderttausende Follower. Neben Unterhaltung nutzt er seine Reichweite auch für gesellschaftliche Themen und Bildungsinitiativen, um junge Menschen zu motivieren, ihre Ausbildung abzuschließen und Chancen wahrzunehmen.