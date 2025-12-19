ORF-Radio auf DAB+ gestartet

Wien (OTS) -

Der Verein Digitalradio Österreich begrüßt die strategische Entscheidung des ORF, offenbar seine Radioprogramme künftig in ganz Österreich über DAB+ terrestrisch zu verbreiten. Der öffentlich-rechtliche Radiosender Ö3 steht nun digital und in hervorragender Qualität zur Verfügung.

Der Verein Digitalradio Österreich, die Branchenplattform zur Förderung und Weiterentwicklung von digitaler Terrestrik (DAB+) in Österreich, freut sich über den Neuzugang des ORF-Radiosenders Ö3. Damit setzt der öffentlich-rechtliche Rundfunk einen wichtigen Schritt in Richtung digitaler Zukunft des Hörfunks – ein Schritt, der in den meisten europäischen Ländern längst Standard ist. Roman Gerner, Vorsitzender des Vereins Digitalradio Österreich, betont: „Die Entscheidung des ORF ist ein historischer Moment für den Radiomarkt in Österreich. Mit dem Einstieg des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wird DAB+ endgültig zum gemeinsamen, zukunftsfähigen Standard. Wir laden den ORF herzlich ein, diesen Weg aktiv mit uns weiter zu gestalten und gemeinsam einen echten Turbo für das digitale Radio zu zünden.“

Kräfte bündeln für digitales Radio der Zukunft

Insbesondere die privaten Hörfunkveranstalter haben in den vergangenen zehn Jahren – oftmals gegen große Widerstände – den Weg für DAB+ bereitet, das Angebot an Programmen kontinuierlich ausgebaut und entscheidend zur zunehmenden Geräteverbreitung beigetragen. Unterstützt wurde diese Entwicklung wesentlich durch die Förderungen des Digitalisierungsfonds der RTR, die wichtige Impulse für Innovation, Infrastruktur und Programmvielfalt in der österreichischen Hörfunklandschaft gesetzt hat. Matthias Gerwinat, Geschäftsführer des Vereins, ergänzt: „Mit dem ORF an Bord werden Reichweite, Bekanntheit und die Nutzung von DAB+ in der Bevölkerung massiv steigen. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit, um die Roadmap Radio 2035 umzusetzen und Österreichs Radiolandschaft in die digitale Zukunft zu führen.“

Hohe Qualität und noch vielfältigeres Programmangebot für Hörer:innen

Mit der Teilnahme des ORF erhöht sich die Anzahl der über DAB+ verfügbaren Sender, die von rund 1,5 Millionen DAB+-Hörer:innen täglich bezogen werden. Die ohnehin schon hohe Sendervielfalt wird weiter ausgebaut, sodass noch besser den Bedürfnissen der Hörer:innen entsprochen werden kann.

ASA-„Automatic Safety Alert“

Erwartet wird damit auch eine höhere Geräteverbreitung für das Warn- und Informationssystem ASA – „Automatic Safety Alert“ , das die Bevölkerung in Not- und Krisenfällen mit verlässlichen Sicherheitsmeldungen im Radio versorgt, selbst wenn die Mobilfunk- oder Internetverbindung unterbrochen ist. ASA ist in Wien bereits getestet und über DAB+ MUX II-Wien einsatzbereit.

Über den Verein Digitalradio Österreich

2013 wurde der Verein Digitalradio Österreich als Plattform und Business-Enabler gegründet. Die Plattform ist aus einigen Teilnehmern der Arbeitsgruppe „Digitaler Hörfunk“ bei der Rundfunk- und Telekom Regulierungs-GmbH hervorgegangen. Er bezweckt die Förderung und Entwicklung des digitalen Hörfunks in Österreich, die Weiterentwicklung der Mediengattung „Radio“ in der digitalen Medienwelt, die Etablierung des Hörfunks auf neuen Plattformen sowie die Förderung der Informationsvermittlung und Fortbildung im Bereich der elektronischen und Neuen Medien. Derzeit zählt die Plattform 30 Mitglieder aus den Bereichen Privatradio, Radiogerätehersteller, Elektro- und Elektronikindustrie, Hochschule und Handel. Weitere Informationen sind auf www.dabplus.at abrufbar.