- 19.12.2025, 15:05:04
- /
- OTS0115
BHAK Wien 10: TAUSENDSTE Korruptionspräventions-Schülerin geehrt
Großer Erfolg der Workshops des Bundesamts zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung
“Ermittler*innen-Facts” und “Korruptionstheater” waren nur zwei Module des Anti-Korruptionsevents des BAK (Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung), das am 16. Dezember 2025 an der BHAK Wien 10, einer der größten Handelsakademien Österreichs, stattfand. Expert*innen des BAK brachten rund 100 künftigen Maturant*innen und Finanzbildungsprofis der HAK4you- und Hak Digital Business-Abschlussklassen entsprechendes Fachwissen und persönliche Awareness näher.
Besondere Überraschung für Hilal AKYOL: Sie wurde vor Ort als 1000. Schülerin ausgezeichnet, die im Jahr 2025 einen Anti-Korruptionsevent besucht hat!
Das BAK-Team, bestehend aus Mag. Daniela Hatzl und Mag. Johannes Gsellmann, sowie HAK-Direktor Mag. Jörg Hopfgartner ließen es sich nicht nehmen, vor Ort die Schülerin mit einer Jubiläumsurkunde auszuzeichnen.
Rückfragen & Kontakt
BHAK BHAS Wien 10
Mag. Jörg Hopfgartner
Telefon: 0699/13202885
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF