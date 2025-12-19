  • 19.12.2025, 15:05:04
BHAK Wien 10: TAUSENDSTE Korruptionspräventions-Schülerin geehrt

Großer Erfolg der Workshops des Bundesamts zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung

BHAK Wien 10: TAUSENDSTE Teilnehmerin eines Anti-Korruptionsevents geehrt
Wien (OTS) - 

“Ermittler*innen-Facts” und “Korruptionstheater” waren nur zwei Module des Anti-Korruptionsevents des BAK (Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung), das am 16. Dezember 2025 an der BHAK Wien 10, einer der größten Handelsakademien Österreichs, stattfand. Expert*innen des BAK brachten rund 100 künftigen Maturant*innen und Finanzbildungsprofis der HAK4you- und Hak Digital Business-Abschlussklassen entsprechendes Fachwissen und persönliche Awareness näher.

Besondere Überraschung für Hilal AKYOL: Sie wurde vor Ort als 1000. Schülerin ausgezeichnet, die im Jahr 2025 einen Anti-Korruptionsevent besucht hat!
Das BAK-Team, bestehend aus Mag. Daniela Hatzl und Mag. Johannes Gsellmann, sowie HAK-Direktor Mag. Jörg Hopfgartner ließen es sich nicht nehmen, vor Ort die Schülerin mit einer Jubiläumsurkunde auszuzeichnen.


BHAK BHAS Wien 10
Mag. Jörg Hopfgartner
Telefon: 0699/13202885

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
