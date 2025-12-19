Außenministerium: Weltweit für Sie da

„Das Team des BMEIA ist das weltweite Sicherheitsnetz der Österreicherinnen und Österreicher und hilft ganz konkret, wenn es darauf ankommt. Bei Naturkatastrophen, politischen Unruhen oder bewaffneten Konflikten unterstützt das Außenministerium bis hin zur Evakuierung. Während des 12-Tage-Krieges zwischen Israel und Iran im Juni konnten wir 350 Menschen in Sicherheit bringen – ein gemeinsamer Kraftakt! 155 von ihnen durfte ich persönlich am Flughafen in Wien empfangen. Dieser Moment war sehr bewegend und machte deutlich wie wichtig ein starkes internationales Netzwerk für die Sicherheit Österreichs ist. Als Sicherheitsministerium leistet das Außenministerium einen konkreten Beitrag für die Sicherheit von Österreicherinnen und Österreichern im Ausland – ganz gleich, ob sie privat oder beruflich unterwegs sind.“