- 19.12.2025, 14:18:02
- /
- OTS0111
Außenministerium: Weltweit für Sie da
Das Außenministerium mit seinen rund 100 Vertretungsbehörden im Ausland war auch im Jahr 2025 „Weltweit für Sie da“ und „Weltweit an Ihrer Seite, wenn’s drauf ankommt“
„Das Team des BMEIA ist das weltweite Sicherheitsnetz der Österreicherinnen und Österreicher und hilft ganz konkret, wenn es darauf ankommt. Bei Naturkatastrophen, politischen Unruhen oder bewaffneten Konflikten unterstützt das Außenministerium bis hin zur Evakuierung. Während des 12-Tage-Krieges zwischen Israel und Iran im Juni konnten wir 350 Menschen in Sicherheit bringen – ein gemeinsamer Kraftakt! 155 von ihnen durfte ich persönlich am Flughafen in Wien empfangen. Dieser Moment war sehr bewegend und machte deutlich wie wichtig ein starkes internationales Netzwerk für die Sicherheit Österreichs ist. Als Sicherheitsministerium leistet das Außenministerium einen konkreten Beitrag für die Sicherheit von Österreicherinnen und Österreichern im Ausland – ganz gleich, ob sie privat oder beruflich unterwegs sind.“
- Die praktischen Länderinformationen und Reisehinweise zu über 190 Ländern auf unserer Website, die Hinweise und Tipps für ein sicheres, stressfreies Reisen zu den Lieblingsdestinationen der Österreicherinnen und Österreicher enthalten, wurden online mehr als 4 Mio. Mal aufgerufen.
- Um die Planung für sichere Auslandsreisen noch einfacher zu machen, wurde 2025 das System der Reisesicherheitsstufen vereinfacht.
- Rund 115.000 österreichische Reisende haben ihre Auslandsreise in der Auslandsservice-App des Außenministeriums registriert. Rund 1.200 Österreicherinnen und Österreichern konnten wir dadurch bei Erkrankungen und Unfällen im Ausland sowie bei politischen Unruhen rasch Hilfe leisten. Deshalb laden wir alle Österreicherinnen und Österreicher ein, von der kostenlosen Möglichkeit Gebrauch zu machen, ihre Reise unter Auslandsservice – BMEIA, Außenministerium Österreich zu registrieren.
- Die 24/7 Bürgerservice Notfallhotline (Tel. 501150 - 4411) beantwortete mehr als 18.000 telefonische Anfragen und rund 2.200 Emails. Von verlorenen Reisepässen bis zu kuriosen Anliegen wie Hotels für Meerschweinchen war wirklich alles dabei.
- 2025 wurden mehr als 300.000 Visaanträge und rund 17.600 Aufenthaltsanträge bearbeitet. Im Vergleich zum Vorjahr etwa das gleiche Volumen im Bereich Visa und ein Anstieg von ca. 10% im Bereich Aufenthalt. Die meisten Visaanträge wurden in New Delhi, gefolgt von Peking, Riyadh, Shanghai und Istanbul gestellt. Unser Team hat zudem rund 5.600 Bürgerinnen- und Bürgeranfragen zu Visa- und Aufenthaltsanfragen beantwortet.
- In diesem Jahr konnten wir fünf neue Migrations- und Rückübernahmevereinbarungen mit Kasachstan, Kolumbien, der Mongolei, Südafrika und Togo abschließen – ein wichtiges Signal in der Begegnung irregulärer Migration. Damit bestehen bereits mit 66 Ländern Rückübernahmeabkommen.
- Die österreichischen Botschaften im Ausland stellten heuer über 1.710 Notpässe für Österreicherinnen und Österreicher aus, um ihnen eine sichere Rückreise in die Heimat zu ermöglichen. Am häufigsten wurden Notpässe an den österreichischen Vertretungsbehörden in Madrid, München, London, Berlin, Belgrad und Ankara ausgestellt.
- Im Jahr 2025 wurden (bis Ende November) mit Unterstützung der österreichischen Vertretungen im Ausland über 5.850 Anzeigen zum Erwerb der österreichischen Staatsbürgerschaft durch Verfolgte des Nationalsozialismus sowie deren Nachfahren gemäß § 58c StbG gelegt. Insgesamt haben seit Inkrafttreten der Novelle des StbG im Jahr 2020 fast 38.500 Verfolgte des Nationalsozialismus und deren Nachkommen die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten.
- Alleine zwischen Jänner und Oktober 2025 haben alle österreichischen Vertretungen weltweit und das Büro für Konsularbeglaubigungen des Außenministeriums in Wien insgesamt etwas mehr als 57.000 Beglaubigungen und Apostillen ausgestellt.
- Rund 500 Österreicherinnen und Österreicher konnten in Rechtsschutzfällen unterstützt werden, z.B. bei der Kontaktvermittlung zu einem Rechtsbeistand oder Übersetzerinnen und Übersetzern.
- Unsere Vertretungsbehörden im Ausland betreuen derzeit rund 200 Haftfälle im Ausland.
„Das Team des BMEIA ist das weltweite Sicherheitsnetz der Österreicherinnen und Österreicher und hilft ganz konkret, wenn es darauf ankommt. Bei Naturkatastrophen, politischen Unruhen oder bewaffneten Konflikten unterstützt das Außenministerium bis hin zur Evakuierung. Während des 12-Tage-Krieges zwischen Israel und Iran im Juni konnten wir 350 Menschen in Sicherheit bringen – ein gemeinsamer Kraftakt! 155 von ihnen durfte ich persönlich am Flughafen in Wien empfangen. Dieser Moment war sehr bewegend und machte deutlich wie wichtig ein starkes internationales Netzwerk für die Sicherheit Österreichs ist. Als Sicherheitsministerium leistet das Außenministerium einen konkreten Beitrag für die Sicherheit von Österreicherinnen und Österreichern im Ausland – ganz gleich, ob sie privat oder beruflich unterwegs sind.“so Außenministerin Meinl-Reisinger.
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten
BMEIA Presseabteilung
Telefon: +43(0)501150-3320
E-Mail: abti3@bmeia.gv.at
Website: http://www.bmeia.gv.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | MAA