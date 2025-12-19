  • 19.12.2025, 14:09:32
  • /
  • OTS0109

SPÖ-Sicherheitssprecher Köllner und SPÖ-Wehrsprecher Laimer gratulieren Sylvia Mayer zur neuen Aufgabe als DSN-Direktorin

Wechsel mit 1. Jänner 2026 – Dank an Direktor Haijawi-Pirchner

Wien (OTS) - 

„Wir gratulieren Sylvia Mayer herzlich zur neuen Position als Direktion der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst“, erklären SPÖ-Sicherheitssprecher Maximilian Köllner und SPÖ-Wehrsprecher Robert Laimer. „Ihre langjährige Erfahrung im Staatsschutz und ihr klarer, professioneller Zugang zu sicherheitsrelevanten Fragen unterstreichen ihre Eignung für diese verantwortungsvolle Position.“ ****

Köllner und Laimer heben die sicherheitspolitische Bedeutung der DSN hervor: „Sie ist ein zentraler Bestandteil unseres Schutzsystems. Eine verlässliche, fachlich starke Führung ist entscheidend, um Stabilität, Transparenz und Vertrauen sicherzustellen.“ Dem Parlament kommt dabei eine zentrale Kontrollfunktion zu. „Wir freuen uns auf eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünschen Sylvia Mayer viel Erfolg und viel Kraft für die hoch komplexen Aufgaben und die damit verbundene Verantwortung“, so Köllner und Laimer.

Direktor Omar Haijawi-Pirchner legt seine Funktion mit Jahresende zurück. „Wir danken Direktor Haijawi-Pirchner für seine qualitätsvolle Arbeit und die gute Zusammenarbeit zwischen DSN und Parlament. Für seinen weiteren Weg wünschen wir ihm alles Gute“, so Köllner und Laimer. (Schluss) mf/bj

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-3570
E-Mail: klubpresse@spoe.at
Website: https://klub.spoe.at

