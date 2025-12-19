Peter Hanke, Walter Rosenkranz und Norbert Totschnig mit dem „Gute Nacht-Topf“ ausgezeichnet

Wien (OTS) -

Und auch in diesem Jahr darf er nicht fehlen – „Der Gute Nacht-Topf“, mit dem Peter Klien zum bereits dritten Mal Leistungen von Politikerinnen und Politikern auszeichnet, die alles andere als ausgezeichnet waren. In der 50-minütigen „Gute Nacht Österreich“-Spezialausgabe heute, am Freitag, dem 19. Dezember 2025, um 21.30 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON wirft Klien nicht nur gemeinsam mit Alfred Dorfer, Katharina Straßer und Robert Palfrader einen gewohnt satirischen Blick auf das vergangene Jahr und dessen wichtigste politische Ereignisse, sondern kürt auch den „Betonierer des Jahres“, den „Anfänger des Jahres“ und das „Phantom des Jahres“. Ausgewählt wurden die Preisträger von der „Gute Nacht Österreich“-Redaktion.

In der Kategorie „Betonierer des Jahres“ konnte sich Verkehrsminister Peter Hanke durchsetzen. Ausschlaggebend für die Wahl war seine Entscheidung, ausgerechnet in Sparzeiten den Straßentunnel unter der Lobau bei Wien doch zu bauen. Der verläuft nämlich einerseits unter einem Naturschutzgebiet, und andererseits zweifeln Expertinnen und Experten die Sinnhaftigkeit überhaupt an. Peter Klien überreichte den „Gute Nacht-Topf“ an den Minister bei der Eröffnung einer anderen Röhre, des Koralmtunnels, der wiederum tatsächlich eine Verbesserung für Reisende bringt. Und Peter Hanke zeigte sich erfreut: „Wunderbar! Ich werde ihn genießen, nehme ihn entgegen. Und wir werden weitermachen, dass eine Sammlung entsteht.“

Die Kategorie „Anfänger des Jahres“ konnte ganz klar Walter Rosenkranz für sich entscheiden. Er ist seit Oktober 2024, als erster FPÖ-Politiker überhaupt, Präsident des Nationalrats. Und da können schon einmal Anfängerfehler passieren. Etwa bei seiner persönlichen Einladung von Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban ins Hohe Haus. Da wurde schlichtweg auf die EU-Flagge vergessen. Oder als er sich ausgerechnet vor einem im Parlament bisher verdeckten Bild des Malers Rudolf Hermann Eisenmenger fotografieren hat lassen. Ebenfalls im Parlament wollte Peter Klien den „Gute Nacht-Topf“ überreichen – Rosenkranz wollte die Auszeichnung nicht annehmen, gestand aber ein: „Wir schauen ja immer interessiert Ihre Sendung an. Und dann gehen wir immer gestärkt in den nächsten Tag hinein. Es ist eine große Freude für uns.“

Die Bundesregierung besteht aus insgesamt 21 Mitgliedern – doch viele davon sind der breiten Öffentlichkeit völlig unbekannt. Grund genug, einen „Gute Nacht-Topf“ in der Kategorie „Phantom des Jahres“ zu vergeben. Diese Auszeichnung ging an den Minister für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft, Norbert Totschnig. Trotz des großen Aufgabenbereichs und auch obwohl er seit mehr als drei Jahren im Amt ist, bleibt Totschnig für die meisten Österreicherinnen und Österreicher ein „Phantom“. Auf die Frage von Peter Klien, wie sich der Minister so unsichtbar machen kann, musste er aber eingestehen: „Ich bin nicht der Pumuckl, der kann das, ich kann das nicht.“

