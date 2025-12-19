  • 19.12.2025, 13:42:32
  • /
  • OTS0104

ARGE Gentechnik-frei: Jetzt muss das Europaparlament die Gentechnik-Kennzeichnung retten

Wien (OTS) - 

Das heutige Ergebnis im Ausschuss der Ständigen Vertreter (COREPER) bestätigt eine zutiefst mangelhafte politische Vereinbarung, die die überwiegende Mehrheit der neuen GVO in der EU effektiv deregulieren würde. Durch den Verzicht auf Risikobewertung, Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit für NGTs der Kategorie 1 untergräbt die Vereinbarung das Vorsorgeprinzip und beraubt Landwirt:innen, den Lebensmittelsektor und Konsument:innen ihres Rechts auf Information und Wahlfreiheit. Gleichzeitig öffnet sie die Tür für eine Ausweitung von Patenten auf Pflanzen und bedroht damit Landwirt:innen, kleine und mittlere Züchter:innen sowie die Widerstandsfähigkeit des europäischen Lebensmittelsystems.

„Jetzt muss das Europäische Parlament (EP) die Gentechnik-Kennzeichnung retten!“, erklärt Florian Faber, Geschäftsführer der ARGE Gentechnik-frei. „Es kann bei seiner Abstimmung Anfang 2026 den Gesetzesvorschlag immer noch kippen. Genau das sollten die Europaabgeordneten tun, schließlich hatten sie in ihrer bereits 2024 beschlossenen Mehrheitsposition gefordert, die Kennzeichnungspflicht für Gentechnik beizubehalten und Patente auf Gentechnik-Pflanzen auszuschließen – beides steht im Widerspruch zum vorliegenden Vorschlag.“

Die Europaabgeordnete Jessica Polfjärd (EVP), Verhandlungsführerin in Sachen NGT, sollte sich hüten, für eine Zustimmung des EP zur Deregulierung auf die Unterstützung von Rechtsaußen-Abgeordneten zu setzen. Dabei ist vor allem ihr Fraktionsvorsitzender Manfred Weber (CSU/EVP) aus Deutschland gefragt, der 2024 abweichend von seiner eigenen Fraktion selbst gegen die Deregulierung gestimmt hatte.

KLARES ÖSTERREICHISCHES VOTUM IM EUROPAPARLAMENT GEFORDERT

"Auch die österreichischen Europaabgeordneten sollen restlos den Gesetzesvorschlag ablehnen, da dieser einen heftigen Schlag gegen die hochwertige, Gentechnik-freie österreichische Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion darstellt“, so Florian Faber.

Rückfragen & Kontakt

ARGE Gentechnik-frei
Florian Faber
Telefon: 0664-3819502
E-Mail: f.faber@gentechnikfrei.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | AGL

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright