Enormer Appetit auf Wissenschaft

Wien (OTS) -

(Sperrfrist: Montag, 22.12., 08.00 Uhr - frei für Montagausgaben) Der 11. Wiener Ball der Wissenschaften am 24. Jänner 2026 im Wiener Rathaus war schon nach fünf Tagen so gut wie ausverkauft. Als besonderes Weihnachtspräsent gibt das Organisationskomitee ein letztes Kontingent von 150 Ballkarten im Webshop frei. Für das Rahmenprogramm, das den Ball ergänzt, ist die Teilnahme an Veranstaltungen noch möglich.

Im Rahmen eines Fototermins in der Blumenwerkstatt des Stadtgartenamts im Rathaus wurden einige Höhepunkte des Balls samt der Akteur:innen vorgestellt:

Für sein perfektes Rezept der Cacio e Pepe Pasta-Sauce wurde der Physiker Fabrizio Olmeida vom Institute of Science and Technology Austria (ISTA) gemeinsam mit seinen Kollegen 2025 mit dem Ig-Nobel-Preis ausgezeichnet. Beim Wissenschaftsball wird Olmeida gemeinsam mit dem Chefkoch des legendären Pasta-Fabrikanten Garofalo aus der Nähe von Neapel aufkochen und das Geheimnis der perfekten Sauce enthüllen. Das Publikum ist herzlich eingeladen, das Ergebnis dieses Experiments zu verkosten.



Komplexe Wissenschaft auf sinnliche Weise erfahrbar zu machen ist eine enorme Herausforderung, die die Visualisierungsexpertin Liuhuaying Yang vom Complexity Science Hub (CSH) auf eindrucksvolle Weise bewältigt. Beim Ball wird sie auf einem Mega-Screen Einblicke in ihre Fertigkeiten geben, die ästhetische Ansprüche mit empirischer Exaktheit kombiniert.

Der Liebling des letzten Wissenschaftsballs kehrt zurück: Erneut wagt der Axolotl aus den Laboren des IMBA als absolut Instagram-taugliche Fototapete ein Tänzchen im Rathaus.



Blumenschmuck ist in diesem Jahr die Papageientulpe, eine kulturhistorisch wie botanisch ausgesprochen bunte Blüte, die auch in der Wirtschaftsgeschichte interessante Wurzeln geschlagen hat.



Ein Höhepunkt des übervollen Musikprogramms auf fünf Bühnen mit Walzer, Swing, World Music Tango und HipHop ist der Auftritt des Volksopern-Stars Juliette Khalil. Die Sopranistin ist auch auf ungewöhnlichen Bühnen zu Hause, sei es in Spielberg beim Formel-1-Rennen oder im Praterstadion mit Seiler und Speer. Am Wissenschaftsball wird Khalil mit Eliza Doolittle schwärmen: „Ich hab getanzt heut Nacht...“. In der Radio Wien Disco wird zu später Stunde Sofie Royer auftreten. Wie Khalil absolvierte die Wienerin mit Wurzeln in Kalifornien und dem Iran eine klassische Ausbildung an der MUK, bevor sie sich dem avancierten Pop zuwandte.



Auf dem Ball werden Wissenschaftler:innen aus Wien und aller Welt erwartet. Die Ballbotschafter:innen vermitteln einen guten Eindruck von der Vielfalt und der Qualität der Forschung und der Wissenschaftsvermittlung: Kognitionsbiologin Alice Auersperg (VetMed/ÖAW), die Hedy-Lamarr-Preisträgerin Georgia Avarikioti (TU Wien), die Schriftstellerin und Klassische Philologin Amira Ben Saoud, der Physiker und Szene-Koch Jing Chen (U Zürich/Sopherl am Naschmarkt), die Politologin Anna Durnova (U Wien), KHM-Generaldirektor Jonathan Fine, Buddhismus-Forscherin Birgit Kellner (ÖAW), die Genetikerin und Wissenschaftsvermittlerin Christine Marizzi (LBG-SOAP/MedUni Wien). Wissenschaftsredakteur Günther Mayr (ORF) sowie die Informatikerin und Insta-Influencerin @thesciencyfeminist Elka Xharo (FH Wien WKO).

Offizieller Veranstalter des Balls ist das Wolfgang Pauli Institut. Den Ehrenschutz übernimmt erneut Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Vorsitzender des Ehrenpräsidiums ist Bürgermeister Dr. Michael Ludwig, Mitglieder sind Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling und Stadträtin Veronica Kaup-Hasler. Als Ehrengäste werden unter anderem die neue Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner und Justizministerin Anna Sporrer erwartet. Unterstützt wird der Ball vom Ehrenkomitee, in dem alle Rektor:innen, Präsident:innen und Geschäftsführer:innen der Wiener Wissenschaftseinrichtungen vertreten sind.

Bürgermeister Dr. Michael Ludwig: „Fortschritt funktioniert nur, wenn er den Menschen dient. Die Bewerbung um den Standort der AI-Gigafactory zeigt, dass wir als Standort bereit sind, in die Spitzenliga der Technologieentwicklung aufzusteigen. Sie wäre ein Impuls für den Arbeitsmarkt, für Unternehmen und für die gesamte Innovationslandschaft Wiens. Wir wollen eine europäische Forschungsmetropole sein, die sich zu Humanismus, Offenheit und sozialem Zusammenhalt bekennt. Der Wissenschaftsball illustriert diese Absicht auf wunderbare Weise.“

Wissenschaftsstadträtin Mag.a Veronica Kaup-Hasler: „Wissenschaft schafft nur dann Vertrauen, wenn sie in konstantem Dialog mit der Öffentlichkeit steht und Menschen teilhaben können. Citizen Science öffnet Forschungsprozesse, macht sie nachvollziehbar und ermutigt die Bevölkerung, selbst aktiv zu werden. Gleichzeitig ist uns die Förderung von Frauen in Wissenschaft und Forschung ein zentrales Anliegen. Die Vienna Lecture on Science Communication am Vorabend des Balls mit der Sir-Peter-Ustinov-Gastprofessorin Astrid Séville verknüpft beide Anliegen in hervorragender Form.“

Auch wenn der Ball ausverkauft ist, an diesen Veranstaltungen ist die Teilnahme noch möglich:

Wiener Ballkleidertausch der Wissenschaften

Ballkleid oder Smoking tauschen? Ein Vintage-Modell ausleihen oder gar spottbillig erstehen? Kein Problem: Beim Kleidertausch im Vienna BioCenter gibt es eine beeindruckende Kollektion an erprobten Modellen. Anmeldung: www.wissenschaftsball.at/ballkleidertausch-26/



Datum: 12.01.2025, 16.00-19.00 Uhr

Ort: Biologiezentrum der Universität Wien, Djerassi-Platz 1, 1030 Wien



Vienna Lecture on Science Communication 2026 mit Astrid Séville

Die deutsche Politikwissenschaftlerin Astrid Séville über Strategien zur Positionierung der Wissenschaft im Konflikt mit dem Populismus. 2022 war Séville die Sir Peter Ustinov Gastprofessorin an der Universität Wien. Eine Veranstaltung des Organisationskomitees gemeinsam mit der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. First come, first serve. Anmeldung erforderlich: www.wissenschaftsball.at/vienna-lecture-26/

Datum: 23.01.2026, 16:00 Uhr

Ort: Festsaal der ÖAW, Dr.-Ignaz-Seipel-Platz 2, 1010 Wien