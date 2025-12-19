Marchetti: „Für den selbst ernannten ‚Saubermann‘ Herbert Kickl ist Transparenz ein Fremdwort“

Wien (OTS) -

„Für den selbst ernannten ‚Saubermann‘ Herbert Kickl ist Transparenz ein Fremdwort. Es ist mehr als bezeichnend, dass es erst den Druck des Rechnungshofes und der Öffentlichkeit im Nacken gebraucht hat, bis die Kickl-FPÖ ihrer Verpflichtung nachgekommen ist und ihre Wahlwerbungskosten für die Nationalratswahl aus dem Jahr 2024 vorgelegt hat. Offensichtlich hat die FPÖ nicht ohne Grund versucht, den Mantel des Schweigens über die Ausgaben in ihrer Parteikassa zu hüllen: Denn in der zwischenzeitlich nun doch erfolgten Meldung an den Rechnungshof wurden von der FPÖ höhere Kosten als zuvor bekannt gegeben. Wer rechtschaffen handelt, hat in puncto Transparenz nichts zu fürchten. Was versucht Herbert Kickl also vor den Österreicherinnen und Österreichern zu verbergen?“, fragt der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti.

„Wenn es darum geht, den sorgsamen Umgang mit Steuergeld einzumahnen, schlüpft die FPÖ gerne in die Rolle des Moralapostels und zeigt ohne Skrupel oder Grund vorschnell mit dem Finger auf andere. Wenn es darum geht, Rechenschaft über ihr eigenes Handeln abzulegen, stößt man bei der FPÖ hingegen auf taube Ohren. Die Öffentlichkeit hat ein berechtigtes Interesse daran, Auskunft über die Ausgaben von Parteien in Wahlkämpfen zu erhalten. Dass sich die FPÖ derart billig mit der Vogel-Strauß-Taktik aus der Affäre ziehen wollte, ist nur ein weiteres Zeugnis der grenzenlosen Verantwortungslosigkeit von Herbert Kickl. Wer das demokratische Prinzip der Transparenz derart mit Füßen tritt, hat das Vertrauen der Menschen verspielt“, so Marchetti abschließend.