Rat auf Draht: 8 Tipps, damit es zu Weihnachten friedlich bleibt

Weihnachten: ein Fest für die Familie - die besinnlichste Zeit des Jahres - oft auch die stressigste und jene, mit dem höchsten Konfliktpotenzial: „Nicht immer läuft alles wie gewünscht und nicht selten endet der Weihnachtsabend mit Stress, Diskussionen und Streit“, erklärt Birgit Satke, Leiterin des Beratungsteams bei Rat auf Draht. In den Weihnachtsferien sind daher Streit mit Eltern, Geschwistern oder anderen Familienmitgliedern, Frust und Enttäuschung über ein nicht so gelungenes Weihnachtsfest, Einsamkeit, Überforderung, Erschöpfung, Unzufriedenheit mit den Weihnachtsgeschenken - und bei getrenntlebenden Elternteilen - oft der Wunsch wieder eine Familie zu sein, die häufigsten Anliegen rund um das frohe Fest, mit welchen sich Kinder und Jugendliche an die Notrufnummer 147 wenden.

Auch Eltern haben rund um Weihnachten und zum Jahresende Redebedarf. In der Weihnachtszeit sind viele Eltern überlastet. Sowohl beruflich wie privat ist der Terminkalender voll und der Mental Load steigt. Viele Eltern gehen über Ihre Belastungsgrenze. In den Beratungen auf elternseite.at, dem Beratungsangebot für Eltern und Bezugspersonen, geht es viel um Selbstfürsorge und die eigenen Grenzen.

Damit das Weihnachtsfest beschaulich abläuft, hier ein paar Tipps:

Planung ist die halbe Miete

Konflikte lassen sich bereits mit der richtigen Planung vermeiden. Häufig treffen unterschiedliche Vorstellungen über den Ablauf aufeinander. Besprechen Sie vorab, wie das Weihnachtsfest verlaufen soll. Jedes Familienmitglied sollte seine Vorstellungen offen äußern können. Meist lässt sich ein Kompromiss finden.

Teamwork

In vielen Familien bleibt die ganze Vorbereitung an einer Person hängen, meistens an der Mutter (Stichwort Mental Load). Verteilen Sie die Aufgaben innerhalb der Familie, kochen oder dekorieren Sie z.B. gemeinsam.

Das Hirn auslüften

Gönnen Sie sich frische Luft, um sich von dem Weihnachtsstress zu entspannen. Besonders Kinder profitieren von einem Spaziergang.

Perfektionismus ade

Weihnachten ist ein Familienfest. Schrauben Sie den eigenen Perfektionismus herunter und konzentrieren Sie sich auf das Machbare. Es muss nicht alles perfekt sein. Die Wohnung muss nicht blitzsauber sein und es geht auch ohne Fünf-Gänge-Menü. Viel wichtiger ist, gemeinsam Zeit zu verbringen.

Kein Dresscode unterm Weihnachtsbaum

Sehen Sie von Kleidervorschriften für den Weihnachtsabend ab. Jedes Familienmitglied sollte selbst bestimmen dürfen, was gemütlich-feierlich ist. Auch die Jogginghose für die Jüngsten sollte kein Problem sein.

Heikle Themen vermeiden

Themen, wo Konflikte innerhalb der Familien vorprogrammiert scheinen, sollten zu Weihnachten vermieden werden. Ohne Feiertagsstress lässt es sich entspannter reden. Sollte es dennoch zu Diskussionen kommen, üben Sie sich in Toleranz und lassen Sie dem/der anderen seine/ihre Sichtweise.

Mit Traditionen brechen

Warum nicht mit alten Traditionen brechen? Vielleicht muss der Baum heuer nicht riesig und in Gold gehüllt sein. Wie wäre es, einmal in der Familie zu Wichteln und sich nicht mit vielen Geschenken zu überhäufen? Alles ist erlaubt, wenn sich alle Familienmitglieder einig sind.

Stille Nacht - aber bei uns laufen die Telefone heiß

Wie jedes Jahr rechnet Rat auf Draht auch heuer wieder mit einem verstärkten Beratungsbedarf rund um Weihnachten. Sollte es zu Konflikten kommen: Die Notrufnummer 147 ist für Kinder und Jugendliche auch an den Feiertagen rund um die Uhr, kostenlos und anonym, erreichbar. Eltern und Bezugspersonen können auf der Elternseite bis zum 23. Dezember Online-Videoberatungstermine buchen, im neuen Jahr ist das Angebot wieder ab dem 5. Jänner 2026 Jänner verfügbar.

