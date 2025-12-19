Grüne Wien/Kraus, Schöll-Laussermayer: Massive Kürzungen bei Vienna Pride schränken Sichtbarkeit der Queeren Community ein

Wien (OTS) -

Die Grünen Wien kritisieren die heute bekannt gewordenen massiven Förderkürzungen bei der Vienna Pride 2026 scharf: „Die Entscheidung, die Mittel um fast 50 Prozent zu reduzieren, gefährdet nicht nur die Vienna Pride, sondern schwächt auch die Sichtbarkeit der queeren Community“, so Parteivorsitzender Peter Kraus, und weiter: „In den letzten Wochen haben SPÖ und Neos wiederholt gezeigt, dass ihre Kürzungen und Gebührenerhöhungen die breite Mitte unserer Gesellschaft belasten. Und nun streichen die Neos Unterstützungen für alle, die sich für Gleichberechtigung und Menschenrechte einsetzen – das ist ein fatales Signal.“

Die Rot-Pinken Kürzungen bedeuten auch, dass das Pride Village nicht am Rathausplatz stattfindet und die Queere Community damit einen wichtigen, sichtbaren Ort verliert. „Gerade eine Stadt wie Wien muss zeigen, dass sie zu ihrer queeren Community steht – in guten wie in herausfordernden Zeiten. Kürzungen, die Sichtbarkeit und Teilhabe untergraben, sind ein politischer Rückschritt. SPÖ und Neos machen mit ihrer zunehmend ausufernden Kürzungspolitik Wiens Vielfalt unsichtbar“, so Katharina Schöll-Laussermayer, Sprecher:in von den Grünen Andersrum.

Die Vienna Pride ist weit mehr als ein Fest: Sie ist ein zentraler Ort für Sichtbarkeit, Akzeptanz und gesellschaftliche Solidarität. „In einer Zeit, in der queerfeindliche Angriffe, Diskriminierung und politische Instrumentalisierung von queeren Menschen wieder zunehmen, braucht es besonders starke und verlässliche politische Unterstützung – keine ausufernden Einsparungen bei jenen Initiativen, die Sichtbarkeit und Sicherheit garantieren“, so Kraus und Schöll-Laussermayer abschließend.