Förderverein Kinderreha: Langfristige Finanzierung der Kinder- und Jugendreha ist wichtiger Eckpfeiler!

Wien (OTS) -

„Der Förderverein Kinderreha begrüßt die vom Dachverband der Österreichischen Sozialversicherungen beschlossene langfristige Weiterentwicklung der Qualität und Finanzierung der Kinder- und Jugendrehabilitation. Planungssicherheit für alle Beteiligten ist unerlässlich“, so der Gründer und Obmann des Fördervereins Kinderreha, Markus Wieser.

Nach dem Rechts-Anspruch auf Eltern-Freistellung ist auch der Ausbau der Pädagogik und Freizeitbetreuung ein weiterer Baustein, für den sich der Förderverein stark gemacht hat. „Kinder sind keine kleinen Erwachsen. Kinder haben andere Bedürfnisse, die auch in der Freizeit abgedeckt werden müssen“, so Wieser. Es ist erfreulich, dass nun seitens des Dachverband der Österreichischen Sozialversicherungen entsprechende qualitative Verbesserungen umgesetzt werden.

Die langfristige Finanzierung ist von wichtiger Bedeutung. „Planungssicherheit in der Kinder- und Jugendlichenrehabilitaion ist notwendig, um die hohe Qualität der Betreuung sicherzustellen und für die betroffenen Kinder und ihre Familie laufend zu evaluieren und danach zu handeln“, so Wieser abschließend.