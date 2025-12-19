„Bürgeranwalt“: Unerwünschter Mitbewohner – Scheinanmeldung über die ID Austria?

Wien (OTS) -

Peter Resetarits präsentiert in der Sendung „Bürgeranwalt“ am Samstag, dem 20. Dezember 2025, um 18.00 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON folgende Beiträge:

Unerwünschter Mitbewohner: Scheinanmeldung über die ID Austria?

Melanie S. war erstaunt, als sie erfahren hat, dass ihr Ex-Partner gegen ihren Willen einen Wohnsitz bei ihr angemeldet hat. Möglich war das, weil man bei einer Meldung über die ID Austria keine Zustimmung des Unterkunftgebers mehr vorweisen muss. Im Studio fordert Volksanwalt Luisser, dass derartige „Scheinanmeldungen“ künftig nicht mehr möglich sind.

Nachgefragt: Zu viel Verkehr in der Wohnsiedlung?

„Es ist inakzeptabel, dass Land bzw. Gemeinde die Gefährdung unserer Kinder und Minderung der Wohnqualität hinnehmen, nur um einigen Pendlern eine Abkürzung zu ermöglichen“, schreibt ein Bewohner der Mühlenstraße in Enns in Oberösterreich an die Redaktion „Bürgeranwalt“. Bereits im Jahr 2024 wurde in der Sendung berichtet, dass es dort zu Anrainerbeschwerden kommt, weil täglich Pendler zu den nahegelegenen Firmen fahren – aufgrund des Schichtbetriebes auch während der Nacht. Dabei gäbe es eine Alternativroute über die Bundesstraße. „Bürgeranwalt“ fragt nach, ob seitens der Gemeinde Abhilfe geschaffen wurde, beziehungsweise, ob sich etwas zum Besseren gewendet hat.

Mauereinsturz am Wienfluss: Wer zahlt den Schaden?

Im Zuge des Starkregens 2024 hat der Wienfluss in Purkersdorf Hochwasser geführt und eine massive Stützmauer weggerissen. Seither sind das Grundstück und einige Nebengebäude von Familie A. absturzgefährdet. Der Garten wurde deshalb von den Behörden gesperrt. Wer ist für die Instandsetzung der Mauer zuständig: das Land Niederösterreich, der Bund, die Gemeinde oder sind es die Bundesforste? Die Bezirkshauptmannschaft sagt: die Grundstückseigentümerin soll die Sanierung bezahlen. Kosten: 1,5 bis zwei Millionen Euro.