Warten aufs Christkind mit dem ORF – und mit TV-Weihnachtsklassikern für die ganze Familie

Wien (OTS) -

Die Wartezeit bis zur Bescherung erscheint am Heiligen Abend oft endlos – für Ablenkung und Abwechslung sorgen am Mittwoch, dem 24. Dezember 2025, in ORF 1 „Kasperl“, „Pumuckl“ und „Dumbo“ ebenso wie „Der Nussknacker“, „Der Grinch“ oder „Mary Poppins“! Lilian Klebow liest die letzte Weihnachtsgeschichte des ORF-KIDS-Adventkalenders vor, und Timna Brauer erzählt, wie der „Heilige Abend in meinem Grätzel Dornbach“ ist.

Los geht es um 6.05 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON mit „Barbapapa und Familie“, wenn „Der Weihnachtsmann!“ zu Gast ist. Nach einer „Neuen Geschichte vom Pumuckl“ (6.15 Uhr) stibitzt um 6.40 Uhr „Schicki, die Lebkuchenmaus“ den Tannenbaum von „Kasperl & Hopsi“ und öffnet sich um 7.05 Uhr das allerletzte Türchen vom „OKIDOKI Adventkalender“. Was wohl drin ist?

„Petterson und Findus“ machen um 7.10 Uhr vor, wie man „Das schönste Weihnachten überhaupt“ feiern kann, und im Fernsehklassiker „Michel in der Suppenschüssel“ (8.25 Uhr) aus dem Jahr 1971 hat der Lausbub einmal mehr nur Unfug im Kopf. Nach der Märchenverfilmung „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ (10.00 Uhr) geht es um 11.20 Uhr im Fantasy-Film „Der Nussknacker und die vier Reiche“ mit Keira Knightley, Helen Mirren und Morgan Freeman auf die Reise in eine magische Parallelwelt. Ebenso bezaubernd: Tim Burtons opulente Realverfilmung „Dumbo“ mit Colin Farrell (12.50 Uhr), „Mary Poppins’ Rückkehr“ (14.30 Uhr) und „Die fantastische Reise des Dr. Dolittle“ (16.30 Uhr). So vergeht die Zeit wie im Flug!

Weihnachtskekse, Weihnachtsgeschichten und Weihnachtsabenteuer auf ORF KIDS

Auch das Programm auf ORF KIDS hilft beim Warten auf das Christkind – mit einem verlängerten sechsstündigen ORF-KIDS-Stream-Loop und noch mehr Sendungen on demand auf kids.ORF.at und in der ORF-KIDS-App:

Den Start in den aufregenden Tag machen um 6.00 Uhr „Servus Kasperl“ mit „Kasperl & Hopsi: Schicki, die Lebkuchenmaus“, „Dora“ und der „ABC Bär“ mit weihnachtlichen Sonderausgaben. Ab 7.00 Uhr sind drei Weihnachtsfolgen von „Tilda Apfelkern“ zu sehen, um 7.30 Uhr gibt’s in der „Box“ Ideen für ein winterliches Frühstück, „Weihnachten ist überall“ heißt es um 7.35 mit Timna Brauer. In „Schmatzo“ bäckt Alexander Kumptner mit den Koch-Kids die leckersten Weihnachtskekse, und Lilian Klebow liest um 8.20 Uhr die letzte Geschichte des ORF-KIDS-Adventkalenders „Erzähl mir von Weihnachten“ vor. Um Kekse geht es auch um 8.45 Uhr in einer neuen Folge „Hallo, was machst du?“, die einer Konditorin über die Schulter schaut, und in der „Mini Spezial“-Ausgabe um 9.00 Uhr erlebt Redaktionshündin Ellie ihr erstes Weihnachten. „Peter Pan“ stürzt sich ab 9.05 Uhr in zwei Zeichentrick-Weihnachtsabenteuer, bevor um 9.45 die „Christmas Science Show“ mit spannenden Experimenten startet und um 10.45 Uhr „Der Grinch“ Weihnachten verhindern will.