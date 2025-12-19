„Stars & Talente by Leona König“ am 21. Dezember: Musical-Couple Marjan Shaki und Lukas Perman meets Jungpianistin Ester Ferrario

Wien (OTS) -

In dieser Woche, am vierten Adventsonntag, dem 21. Dezember 2025, um 17.55 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON bringt Leona König in der jüngsten Ausgabe der neuen „Stars & Talente“-Saison zwei Künstlergrößen mit einem jungen musikalischen Talent zusammen: In Folge vier von Staffel sechs der Nachwuchsreihe ist die Moderatorin – auch Ideengeberin des Formats sowie Begründerin des Musikförderpreises „Goldene Note“ – in Begleitung der jungen Südtiroler Pianistin Ester Ferrario zu Besuch bei Österreichs bekanntestem Musical-Couple Marjan Shaki und Lukas Perman. Zu Gast in deren Domizil im Wienerwald kommt es zum unterhaltsamen Kennenlernen samt gemeinsamem künstlerischen Auftritt auf den Spuren des Musical-Welterfolgs „Cats“. Da trifft es sich gut, dass Leona König vorab ein Katzencafé in der Wiener Innenstadt als Schauplatz für eine gemütliche Plauderei mit der mittlerweile 15-jährigen Musikerin und diesjährigen „Goldene Note“-Finalistin über deren Leidenschaften, Ziele und Träume ausgewählt hat.

Shaki & Perman wollen nächste Generation fördern: „Großartig, wenn junge Menschen nachkommen“

2005 standen Marjan Shaki und Lukas Perman für die deutschsprachige Fassung des Musicals „Romeo und Julia“ am Wiener Raimund Theater erstmals gemeinsam auf der Bühne – und sind seither auch privat ein Paar. 20 Jahre, viele Produktionen, Projekte und Tourneen sowie erfolgreiche wie herausfordernde Erfahrungen später, darunter auch die Teilnahme an Staffel 8 von „Dancing Stars“ im Jahr 2013 mit der Belegung der Plätze zwei (Shaki) und drei (Perman), sind die beiden Eltern von vier Kindern und führen eine eigene Produktionsfirma, die Konzert- und Musiktheaterproduktionen sowie Benefizgalas realisiert. Die Liebe zur Musik, speziell zum Musical, verbindet das Power-Couple seit jeher. „In diesem Genre hat mich immer die Intensität des Ausdrucks fasziniert – diese Vereinigung von Singen, Tanzen und Schauspiel. Hier werden alle künstlerischen Bühnenelemente transportiert“, bringt es Lukas Perman auf den Punkt. Auch die Leidenschaft für soziales Engagement, für das beide 2019 mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich ausgezeichnet wurden, eint den aus Braunau am Inn stammenden Oberösterreicher und die gebürtige Hamburgerin. „Es ist fast eine Pflicht, dass man versucht etwas zurückzugeben“, betont Marjan Shaki im Gespräch mit Leona König.

Ein Herz haben die beiden auch für den künstlerischen Nachwuchs: Man müsse die nächste Generation unbedingt fördern. „Es ist notwendig, dass das Publikum jung bleibt, und da müssen natürlich Rollen entsprechend besetzt werden. Ich finde es großartig, wenn junge Menschen nachkommen“, sagt Marjan Shaki. Tatsächlich hat ihre älteste, zehneinhalbjährige Tochter kürzlich die Hauptrolle in einem Musical ergattert. „Wir haben das überhaupt nicht gefördert oder forciert, aber die Kinder wachsen so natürlich damit auf, und wenn sie das ausprobieren möchten, dann sind wir natürlich da und unterstützen – erklären ihnen aber auch die Schattenseiten“, so Shaki. „Etwa das große Potenzial des Scheiterns oder unsicherer Engagements“, wie Ehemann Perman ausführt.

Ferrarios Traum: „Meine Musik zu ganz vielen Menschen bringen“

Aus einer sehr musikalischen Familie kommt auch das Talent der Sendung, die Boznerin Ester Ferrario, die im heurigen „Goldene Note“-Finale mit Sergej Prokofjews „Montecchi e Capuleti“ aus „Romeo und Julia“ am Klavier auftrat. Schon ihre Grußmutter und Mutter sind Pianistinnen, ihr Bruder spielt Geige, die auch Esters erstes Instrument war, bevor sie sich für den Wechsel zum Klavier entschied. „Man muss sehr viel üben und sich Mühe geben. Aber: Wenn ich Klavier spiele, fühle ich mich sehr wohl – manchmal kann ich mich mit Musik besser ausdrücken als mit Worten“, sagt der Teenager, der schon einige Wettbewerbe gewonnen hat. Zudem ist Ester sehr sportlich und spielt seit mehr als sechs Jahren regelmäßig Wasserball. Die junge Musikerin liebt es auch, mit ihrer Oma zu kochen – bevorzugt frische Pasta. Und ein Hobby, das sie besonders glücklich macht, ist das Reisen. Nicht zu vergessen: ihre Freunde, die sie ebenfalls gerne trifft. Sehr viele Interessen, denn trotz der intensiven Beschäftigung mit der Musik weiß Ester: „Die Kindheit darf man nicht opfern – diese Zeit kommt nicht mehr zurück.“ Dennoch hat die Jugendliche ihr berufliches Ziel schon ganz klar vor Augen. „Ich möchte gerne Solistin werden, dann kann ich meine Musik zu ganz vielen Menschen bringen“, sagt sie. Und sie wünscht sich, einmal einen Hund zu haben. Beim persönlichen Gespräch mit Leona König im Wiener Katzencafé zeigt sie sich aber auch von diesen Vierbeinern angetan, bevor es dann in Kürze bei Marjan Shaki und Lukas Perman zur musikalischen „Katzen-Annäherung“ kommt. Dabei darf selbstverständlich auch eine der Hauskatzen der Gastgeber nicht fehlen.

Berührendes „Memory“ aus Andrew Lloyd Webbers „Cats“ zum Finale

Nach gemeinsamen Proben steht schließlich der Aufritt des Musicalpaars Marjan Shaki und Lukas Perman mit Nachwuchspianistin Ester Ferrario auf dem Programm: Mit dem gefühlvollen Titel „Memory“, dem größten Hit des weltberühmten Musicals „Cats“ von Andrew Lloyd Webber, wird das Trio vermutlich nicht nur Moderatorin Leona König begeistern, sondern auch das TV-Publikum: „Hier geht nicht nur das Mondlicht an, sondern vielleicht auch ein neuer Stern am Klavierhimmel auf“, zeigt sich Nachwuchsförderin Leona König gerührt.