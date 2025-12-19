FPÖ – Schnedlitz: „Die Verlierer-Ampel hat Österreich an den Rand des Abgrunds geführt!“

Wien (OTS) -

„Die Wirtschaft zerstört, den Standort ruiniert, den Wohlstand vernichtet, ein Schuldenchaos produziert und der Bevölkerung ein Belastungspaket nach dem anderen umgehängt: Österreich steht dank dieser Verlierer-Ampel am Rande des Abgrunds. Das ist die Katastrophenbilanz dieser unseligen Regierung! Wenn Stocker, Babler und Meinl-Reisinger den Österreichern ein Weihnachtsgeschenk hätten machen wollen, dann hätten sie sich heute selbst zu dieser Pressekonferenz hingestellt und ihren sofortigen Rücktritt verkündet und den Weg für Neuwahlen freigemacht!“, so rechnete heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz mit der „Bilanz-Pressekonferenz“ von Pröll, Schmidt und Wiederkehr ab. Geboren aus der reinen Gier der Systemparteien um den Erhalt von Macht und Posten sowie aus der Angst vor positiver Veränderung durch die von Bürgern zur stimmenstärksten Partei gewählten FPÖ mit Herbert Kickl an der Spitze sei die Verlierer-Ampel rund neun Monate nach ihrem Amtsantritt bereits in jeder Hinsicht am Ende.

„Stockers ‚2-1-0‘-Formel ist nichts anderes als der Countdown zum endgültigen Zerbrechen der System-Ampel. Diese Regierung wurde gegen den Willen der Bevölkerung gebildet und genau gegen sie richtet sich auch ihre Politik. Unsere ältere Generation wurde zum Opfer eines beispiellosen Pensionsraubs gemacht, unseren Familien die Leistungen gekürzt, Unternehmern jegliche Luft zum Atmen genommen und es wurde nichts gegen die hohen Energiepreise, die Teuerung im Supermarkt und in allen anderen Lebensbereichen unternommen. Während sie die Bevölkerung leiden lassen, gönnen sich Stocker, Babler, Meinl-Reisinger und Co. jeden Luxus. Der laufende Verrat an unserer immerwährenden Neutralität ist ein weiterer Punkt des schwarz-rot-pinken Sündenregisters, wie er gerade jetzt wieder mit der Zustimmung zum 90-Milliarden-Euro-EU-Kredit für die Ukraine begangen wurde. Vierzehn Ministerposten und sieben Staatssekretäre, aufgeblähte Ministerbüros, Luxusdienstwägen, Reisetätigkeiten auf Steuerzahlerkosten und andere Exzesse vervollständigen das traurige Sittenbild dieser unseligen Regierung, die nicht nur politisch, sondern auch moralisch vom Beginn weg gescheitert ist“, so Schnedlitz weiter.

Auch im Kampf gegen die illegale Masseneinwanderung sei die Verlierer-Ampel komplett gescheitert, wovon 14.325 Asylanträge bis Ende Oktober zeugen würden: „Anstatt die Grenzen dicht zu machen, hat ÖVP-Innenminister Karner PR-Shows am laufenden Band abgehalten und Einzelabschiebungen von Syrern und Afghanen groß abgefeiert, um über sein Versagen hinwegzutäuschen.“ Die Bevölkerung habe daher keinerlei Vertrauen in die Systemparteien und setze ihre Hoffnungen für die notwendige politische Wende immer stärker in die FPÖ und Herbert Kickl. „Die Verlierer-Ampel kann sich noch so oft hinstellen und versuchen, ihre Bilanz des Versagens als Erfolg zu verkaufen – kein Mensch glaubt ihnen auch nur ein Wort, weil die Bevölkerung die bittere Realität jeden Tag spürt. Und genau deshalb werden die Österreicher für den überfälligen Systemwechsel Seite an Seite mit der FPÖ und Herbert Kickl sorgen und damit wieder eine Regierung sicherstellen, die einzig das Wohl der eigenen Bevölkerung im Blick hat und wieder Gerechtigkeit schafft!“, führte NAbg. Michael Schnedlitz weiter aus.