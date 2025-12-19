APG: Aufschlussreiche Diskussionen bei der Enquete zum Netzraum Kärnten

Wien/Klagenfurt (OTS) -

Bei der Enquete des Kärntner Landtags „380-kV-Leitungsprojekt – Auswirkungen und Alternativen“ fand vergangene Woche, am 11.12.20025, eine öffentliche Diskussion rund um die Notwendigkeit und den Nutzen des Leitungsprojekts „Netzraum Kärnten“ statt. APG war durch Projektleiter Wolfgang Hafner bei der Enquete vertreten, die Geschäftsführung der Kärnten Netz (KNG) durch Eva Tatschl-Unterberger und Michael Marketz. Hier diskutierten alle Landtagsparteien, Wissenschaft, Industrie, Projektbetreiber, Bürgerinitiativen, die Opposition und Bürger:innen .

„Das Projekt ist nicht nur für unsere Generation, sondern auch für den Wirtschafts- und Tourismusstandort sowie den Wohlstand der nächsten Generation entscheidend. Es war wichtig, dass bei der Enquete Fachexperten die Notwendigkeit des Projekts dargestellt haben. Zudem wurde aus Sicht der Humanmedizin die gesundheitliche Unbedenklichkeit durch vorangegangene wissenschaftliche Ergebnisse klar dargelegt. Wir wollen den Dialog jetzt weiter fortführen und intensivieren damit sich die Bevölkerung nicht nur abgeholt fühlt, sondern aktiver Teil eines transparenten Dialogs ist. Denn das ist eine der wichtigsten Maßnahmen damit ein Projekt in dieser Größenordnung verstanden und akzeptiert wird", so Wolfgang Hafner, APG.

Das Projekt Netzraum Kärnten ist ein Kooperationsprojekt mit Kärnten Netz, die ihre 110-kV-Leitung auf den 380-kV-Masten mitführen. „Unsere Hauptaufgabe ist die sichere und ausreichende Stromversorgung im Bundesland Kärnten. Das gemeinsame Projekt mit der APG trägt dazu ganz maßgeblich bei. Wir bündeln Infrastruktur, indem wir in einer Trasse auf den gleichen Masten zwei Systeme führen, das schont Mensch und Natur und ermöglicht einen sehr kosteneffizienten Ausbau unseres 110-kV-Netzes. Wir müssen unser 110-kV-Netz ausbauen und für die nächsten 100 Jahre ertüchtigen. Das ist von essenzieller Bedeutung für den Umstieg von Haushalten und Wirtschaft von fossiler auf erneuerbare Energie und damit für den Wirtschafts- und Lebensraum Kärnten“, ergänzen die Geschäftsführer von Kärnten Netz Eva Tatschl-Unterberger und Michael Marketz.

Über den Netzraum Kärnten

Der Netzraum Kärnten ist ein Meilenstein für die erneuerbare Energiezukunft Österreichs – er macht die Energiewende möglich, stärkt den Wirtschaftsstandort, erhöht die Versorgungssicherheit und schafft die Infrastruktur, die Kärnten für die nächsten 100 Jahre braucht. Mehr Infos unter: Netzraum Kärnten - Österreich braucht Strom

Über Austrian Power Grid (APG)

Als unabhängiger Übertragungsnetzbetreiber verantwortet Austrian Power Grid (APG) die sichere Stromversorgung Österreichs. Mit unserer leistungsstarken und digitalen Strominfrastruktur, sowie der Anwendung von State-of-the-art-Technologien integrieren wir die erneuerbaren Energien und reduzieren somit die Importabhängigkeit, sind Plattform für den Strommarkt, schaffen Zugang zu preisgünstigem Strom und bilden so die Basis für einen versorgungssicheren sowie zukunftsfähigen Wirtschafts- und Lebensstandort. Das APG-Netz erstreckt sich auf einer Trassenlänge von etwa 3.500 km, welches das Unternehmen mit einem Team von rund 1.000 Spezialist:innen betreibt, instand hält und laufend den steigenden Anforderungen der Elektrifizierung von Gesellschaft, Wirtschaft und Industrie anpasst. Über die Steuerzentrale in Wien wird ein Großteil der insgesamt 67 Umspannwerke, die in ganz Österreich verteilt sind, remote betrieben. Auch 2024 lag die Versorgungssicherheit, dank der engagierten Mitarbeiter:innen, bei 99,99 Prozent und somit im weltweiten Spitzenfeld. Unsere Investitionen in Höhe von 630 Millionen Euro 2025 (2024: 440 Mio., 2023: 490 Mio. Euro) sind Wirtschaftsmotor und wesentlicher Baustein für die Erreichung der Energieziele Österreichs. Insgesamt wird APG bis 2034 rund 9 Milliarden Euro in den Netzaus- und Umbau investieren.

Über Kärnten Netz (KNG)

Als Verteilernetzbetreiber sorgt die KNG-Kärnten Netz GmbH für die sichere und zuverlässige Energieversorgung ihrer Kund:innen. Zu den Hauptaufgaben zählen die Planung, der bedarfsorientierte Ausbau, der Betrieb und die Instandhaltung des Strom- und Gasnetzes sowie ein effizientes Entstörungsmanagement. Kärnten Netz betreut mit etwa 720 Mitarbeiter:innen Transformatorstationen, 50 Umspannwerke und ein rund 18.600 km langes Stromnetz.