Gruppe Sofortmaßnahmen deckt neunte illegale Klinik auf

Im Rahmen einer Schwerpunktaktion gegen illegale Schönheitskliniken der Gruppe Sofortmaßnahmen gemeinsam mit der Wiener Polizei sowie den zuständigen Dienststellen der Stadt wurde heute, Freitag, die neunte illegale Beauty-Klinik ausgehoben. Die Einrichtung befand sich an einer prominenten Adresse in der Inneren Stadt und bot medizinische Schönheitsbehandlungen ohne entsprechend qualifiziertes Personal an.

Während der Amtshandlung betrat eine vermeintliche Kundin den Salon und gab an, sich einer Behandlung unterziehen zu wollen. Die Polizei beschlagnahmte verschiedene Mittel wie Botox und Filler sowie die dazugehörigen Utensilien. Vor Ort konnte eine Person angetroffen werden, die die Tätigkeit sofort gestand. Sie wurde zur weiteren Befragung vorläufig von der Wiener Polizei mitgenommen.

Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen, betont: „In Wien, wo die Sicherheit der Bevölkerung oberste Priorität hat, haben wir erneut eine illegale Klinik geschlossen. Gemeinsam mit der Wiener Polizei arbeiten wir laufend daran, dass jede Wienerin und jeder Wiener sich darauf verlassen kann, dass Behandlungen legal und sicher sind.“

