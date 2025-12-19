Weihnachtsaktion: Wiener Volkshochschulen spenden 20 Bildungsgutscheine an Obdach Forum

Wien (OTS) -

Am 15. Dezember öffnete sich ein besonderes Türchen im virtuellen VHS-Adventkalender: Mit einem einfachen Like konnte man helfen. Für jeweils 100 Likes auf Instagram und Facebook spendeten die Wiener Volkshochschulen einen Bildungsgutschein im Wert von Ꞓ 80,– an Obdach Forum.

Das Ergebnis: 20 VHS-Bildungsgutscheine für Menschen, die Unterstützung brauchen.

Helfen kann so einfach sein!

„Wohnungslosigkeit kann jede*n treffen. Umso wichtiger ist rasche und unkomplizierte Hilfe, die Menschen eine Perspektive gibt. Obdach Forum bietet genau das: Unterstützung beim Wohnungserhalt und im Alltag sowie Raum für Austausch und Rückhalt. Unsere Community hat mit den vielen Likes gezeigt, dass wir gemeinsam Verantwortung übernehmen. Dafür bedanke ich mich herzlich bei allen, die mitgemacht haben!“, so Herbert Schweiger, Geschäftsführer der Wiener Volkshochschulen.

Angela Lindner, Prokuristin von FSW Obdach, schließt sich an: „In unseren Tageszentren und unterschiedlichen Wohnformen finden Menschen ein Dach über dem Kopf. Damit sie Obdach- oder Wohnungslosigkeit langfristig und nachhaltig hinter sich lassen können, braucht es aber auch ergänzende Angebote, die Selbstwirksamkeit stärken. Die Bildungsgutscheine für Obdach Forum, die wir der großzügigen Aktion der VHS und der beeindruckenden Beteiligung ihrer Follower*innen verdanken, leisten dazu einen wichtigen Beitrag. Weiterbildung, Spaß an einem Hobby oder der Austausch mit anderen Wissensdurstigen vermitteln unseren Kund*innen neues Selbstbewusstsein, das sie auf ihrem Weg gut gebrauchen können!“

In einer Videobotschaft sprechen Sonja Draesner, Teamleitung Obach Forum, und Niko, Teilnehmer Obdach Forum, ihren Dank aus: https://youtu.be/VflhSYfhiVg

Obdach Forum

Obdach Forum, eine Einrichtung von Fonds Soziales Wien Obdach, bietet (ehemals) obdach- und wohnungslosen Menschen Raum für Austausch, Vernetzung und soziale Teilhabe. Mit Unterstützung von Sozialarbeiter*innen entwickeln sie Projektideen von der Koch- oder Werkgruppe bis hin zur aktiven Teilnahme an kulturellen Events. Die Selbstwirksamkeit, welche die Teilnehmer*innen dabei erfahren, trägt zu einer dauerhaften Verbesserung ihrer Lebens- und Wohnsituation bei.

Mehr Informationen zur Weihnachtsaktion gibt es unter www.vhs.at/weihnachtsaktion.

Mehr Infos und Spendenmöglichkeiten unter: www.obdach.wien.