SPÖ-Termine von 22. bis 28. Dezember 2025

MONTAG, 22. Dezember 2025

19.00 Uhr Im Rahmen der Reihe „Philoxenia“, kuratiert von Tessa Szyszkowitz, findet ein Gespräch mit der Publizistin Caroline Emcke zum Thema „Respekt ist zumutbar“ statt. Infos und Anmeldung unter https://www.kreisky-forum.org/category/event/?lang=de (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

MITTWOCH, 24. Dezember 2025

Vizekanzler Andreas Babler (10.00 Uhr) und die Bundesminister*innen Peter Hanke (9.00 Uhr), Eva-Maria Holzleitner (10.00 Uhr) und Korinna Schumann (12.30 Uhr) nehmen an der Spendenaktion für „Licht ins Dunkel“ teil und werden am Spendentelefon Anrufe entgegennehmen (ORF 2).

