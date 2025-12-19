Kuratorium des NÖ Schul- und Kindergartenfonds beschließt Förderungen für Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen

St. Pölten (OTS) -

Kürzlich fand die letzte Sitzung des Kuratoriums des NÖ Schul- und Kindergartenfonds im Jahr 2025 unter dem Vorsitz von Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister statt. Aufgabe des Kuratoriums ist die Beschlussfassung über Unterstützungsleistungen an Gemeinden für Investitionen in Bildungs- und Kinderbetreuungseinrichtungen. „In dieser Sitzung des NÖ Schul- und Kindergartenfonds wurden Förderungen für mehr als 290 Projekte beschlossen. Die Investitionen reichen von Neubauten von Bildungs- und Betreuungseinrichtungen über Sanierungen sowie Um- und Zubauten bis hin zu Ankäufen, beispielsweise von EDV-Anlagen oder Einrichtungsgegenständen. Insgesamt wurden Projekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 31,7 Millionen Euro in der Sitzung zur Förderung vorgelegt. Das Land Niederösterreich wird diese mit rund 9,7 Millionen Euro unterstützen“, erklärt Teschl-Hofmeister.

Unter den vorgelegten Projekten mit anerkannten Kosten von über 100.000 Euro befinden sich wieder einige Zu- und Neubauten im Zusammenhang mit der NÖ Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsoffensive. Diese werden zu einem höheren Satz gefördert. Höhere Förderungen für zusätzliche Kinderbetreuungsgruppen erhalten unter anderem die Gemeinden Hennersdorf, Klosterneuburg, Bromberg, Walpersbach und Winzendorf-Muthmannsdorf. „Wir schaffen hier gemeinsam mit den Kommunen nicht nur mehr Betreuungsplätze für Kinder in ganz Niederösterreich, das Ausbauprogramm stärkt auch die regionale Bauwirtschaft in unserem Bundesland“, so Teschl-Hofmeister.

Insgesamt werden bis 2027 in Niederösterreich rund 615 neue Kindergartengruppen und 250 Tagesbetreuungseinrichtungsgruppen entstehen. Das Land Niederösterreich und die Gemeinden nehmen gemeinsam bis 2027 rund 750 Millionen Euro für den Ausbau der Kinderbetreuung in die Hand. Neben den baulichen Maßnahmen fließt das Geld selbstverständlich auch in den laufenden Betrieb der Kindergärten und Tagesbetreuungseinrichtungen: Die Elementarpädagoginnen und -pädagogen werden den Gemeinden vom Land Niederösterreich zur Verfügung gestellt.

