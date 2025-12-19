FPÖ-Lugner/Korp: Nur Lippenbekenntnisse zur Suchthilfe Jedmayer

Wien (OTS) -

Auch in der Bezirksvertretungssitzung am 18.12. wurde erneut klar, dass SPÖ, NEOS, ÖVP, Grüne und KPÖ kein ernsthaftes Interesse an einer Lösung der seit Jahren untragbaren Situation rund um das Suchthilfezentrum Jedmayer haben. Statt konkreter Maßnahmen bleiben es leere Ankündigungen – auf Kosten der Anrainer.

„Seit fast 15 Jahren wird geredet, angekündigt und vertagt. Wirksame Lösungen fehlen bis heute, selbst die versprochenen Maßnahmen bis Jahresende wurden nicht vorgelegt“, kritisieren LAbg. Leo Lugner und Bezirksrat Lukas Korp unisono.

Die FPÖ Mariahilf fordert einen Neustart und spricht sich klar für eine Absiedelung des Suchthilfezentrums in ein geeignetes Gewerbegebiet aus, um sowohl den Betroffenen als auch der Wohnbevölkerung gerecht zu werden.

Scharfe Kritik üben die Freiheitlichen zudem an der ÖVP, die mit ihrer Zustimmung zum Bezirksbudget einen weiteren „Sesselkreis“ ermöglicht habe und sich damit als Steigbügelhalter linker Politik erweise.

Die FPÖ Mariahilf verlangt ein Ende der Untätigkeit und endlich konkrete Maßnahmen für Anrainer und eine verantwortungsvolle Suchthilfepolitik.