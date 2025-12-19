  • 19.12.2025, 11:50:03
  • /
  • OTS0073

FPÖ-Lugner/Korp: Nur Lippenbekenntnisse zur Suchthilfe Jedmayer

Anrainer werden weiter im Stich gelassen

Wien (OTS) - 

Auch in der Bezirksvertretungssitzung am 18.12. wurde erneut klar, dass SPÖ, NEOS, ÖVP, Grüne und KPÖ kein ernsthaftes Interesse an einer Lösung der seit Jahren untragbaren Situation rund um das Suchthilfezentrum Jedmayer haben. Statt konkreter Maßnahmen bleiben es leere Ankündigungen – auf Kosten der Anrainer.

„Seit fast 15 Jahren wird geredet, angekündigt und vertagt. Wirksame Lösungen fehlen bis heute, selbst die versprochenen Maßnahmen bis Jahresende wurden nicht vorgelegt“, kritisieren LAbg. Leo Lugner und Bezirksrat Lukas Korp unisono.

Die FPÖ Mariahilf fordert einen Neustart und spricht sich klar für eine Absiedelung des Suchthilfezentrums in ein geeignetes Gewerbegebiet aus, um sowohl den Betroffenen als auch der Wohnbevölkerung gerecht zu werden.

Scharfe Kritik üben die Freiheitlichen zudem an der ÖVP, die mit ihrer Zustimmung zum Bezirksbudget einen weiteren „Sesselkreis“ ermöglicht habe und sich damit als Steigbügelhalter linker Politik erweise.

Die FPÖ Mariahilf verlangt ein Ende der Untätigkeit und endlich konkrete Maßnahmen für Anrainer und eine verantwortungsvolle Suchthilfepolitik.

Rückfragen & Kontakt

Freiheitliche Partei Wien
E-Mail: presse@fpoe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | WFL

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright