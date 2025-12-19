AVITA Resort: Technischer Prüfbericht erfolgreich abgeschlossen – alle Becken wieder in Betrieb

Bad Tatzmannsdorf (OTS) -

Das AVITA Resort gibt bekannt, dass der technische Prüfbericht für das zuletzt vorsorglich außer Betrieb genommene Becken erfolgreich abgeschlossen wurde. Damit sind sämtliche technischen Prüfungen abgeschlossen, alle behördlichen Vorgaben erfüllt und ab sofort alle Becken im AVITA Resort uneingeschränkt in Betrieb.

„Wir freuen uns, dass nun auch die letzte formale Prüfung abgeschlossen ist und wir unseren Gästen wieder das vollständige Bade- und Saunaangebot zur Verfügung stellen können“, so Geschäftsführer Peter Prisching.

Das AVITA Resort dankt seinen Gästen für das entgegengebrachte Vertrauen und den großen Zuspruch in den vergangenen Tagen.